La escalofriante amenaza que recibió Majo Martino tras mencionar a Jesica Cirio en vivo: “A mí no me van a callar”

En horas pasadas, Majo Martino aseguró a través de SQP que Wanda Nara le preguntó a Jesica Cirio sobre Martín Migueles (socio de Elías Piccirillo) y, esta le advirtió que se alejara del sujeto en cuestión. Tras la información que dio frente a las cámaras de América TV, la panelista del programa recibió una fuerte amenaza.

Durante la más reciente emisión de SQP, Majo Martino informó que recibió una amenaza por haber vinculado el nombre de Jesica Cirio con Martín Migueles y Wanda Nara.

Qué dijo Majo Martino sobre la amenaza que recibió tras mencionar a Jesica Cirio

“Por la información que di ayer, yo fui amenazada, anoche, cuando llegué a mi casa”, expresó Majo Martino antes de desarrollar el tema en cuestión. Luego, la panelista de América siguió: “Recibí de un anónimo una amenaza por haber mencionado a Jesica Cirio”.

Luego, Majo Martino se dispuso a relatar detalladamente los hechos y, entonces, dijo: “Yo estaba en mi casa cuando salí de acá de SQP, me estaba cocinando de lo más tranquila, y recibo un mensaje de un teléfono que no tengo agendado. Dentro del mensaje me mandan la captura de lo que habíamos comentado en el programa sobre Jesica Cirio y Wanda Nara y, me ponen: ‘Majo esto no’”.

Aunado a ello, Majo Martino leyó el contenido del mensaje en vivo, mismo que decía: “Involucraste a Jesica sin su consentimiento, y eso no está bien. No se hace, no está bueno. Yo ya te dije que ese tipo es muy heavy. Cuídate. Buenas noches”.

Por la amenaza recibida, Majo Martino contraatacó: “¿Desde cuándo tenemos que tener el consentimiento de alguien para hablar de una figura pública? Además, me consta la información que di. Yo no les tengo miedo".

No obstante, Majo Martino remarcó que no tiene vínculo con Jesica Cirio, razón por la cual no tiene miedo alguno: “A mí no me van a callar, porque no tengo nada que ocultar, pero yo me sentí amenazada, intimidada”.

Por último, pero no menos importante, Majo Martino destacó que ella respondió al mensaje sin temor, pero hasta el momento desconoce quién fue la persona que originó tal amenaza.