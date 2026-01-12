Felipe Fort reflexionó sobre la herencia familiar y habló de sus emprendimientos: “Es fácil hacer plata con plata”

Felipe Fort es un influencer conocido por todos desde que nació por ser el hijo del recordado mediático Ricardo Fort. Tanto él como su hermana melliza Marta tienen gran repercusión en el mundo virtual, en donde muestran su lujosa vida y sus proyectos, entre esto la fábrica familiar. El famoso reveló su deseo por ser padre.

No es la primera vez que el joven abre su corazón y cuenta sobre sus proyectos a futuro. En una entrevista que dio a Infobae, el influencer de 21 años expresó que desea ser padre y seguir los pasos del empresario chocolatero que falleció en 2013.

Felipe Fort recordó a su papá Ricardo

Felipe Fort sorprendió que quiere ser padre soltero como Ricardo

“En cinco o seis años sí me veo siendo padre. Quiero ser padre soltero, hacer lo mismo que hizo Ricky”, confesó Felipe sobre su paternidad antes de los 30 años.

Asimismo, el influencer contó que quiere seguir los pasos de su padre y tener un hijo por subrogación de vientre, es un proyecto que lo tiene pensado y planeado.

De igual manera, Felipe no descarta formar una familia con una pareja. “Si quiero tener un hijo con una madre tengo que encontrar a la persona perfecta. Si la encuentro, lo haría con una pareja. Si no, sería padre soltero”, comentó el famoso sobre su idea de ser igual a su padre.

“El tema es que Ricky no quería tener una mujer a su lado, o un hombre, porque sentía que quería que sean de él”, reflexionó Felipe al pensar en la decisión que tomó su papá.

En ese sentido, la periodista le recordó que tanto él como su hermana Marta fueron los primeros niños en Argentina nacidos por subrogación de vientre y le consultó cómo se enteraron. “Yo creo que lo sabía desde siempre. Fueron abiertamente honestos con cómo pasó”, contó Felipe.

La reflexión de Felipe Fort sobre sus emprendimientos que se volvió viral

Más allá de sus acciones en la empresa familiar, Felipe contó que él se separó del negocio y tiene varios proyectos personales. La fábrica de chocolate quedó a cargo de sus tíos y los hijos de Ricardo hicieron su propio camino.

“Es fácil hacer plata con plata; lo difícil es hacer plata sin plata”, reflexionó Felipe Fort sobre crear un proyecto empresarial de cero y generar ganancias.