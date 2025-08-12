Marta Fort es una influencer y modelo que es conocida por ser la hija del recordado Ricardo Fort. Desde niña, la famosa tiene un gran reconocimiento mediático por su papá, al igual que su hermano mellizo Felipe. Los hijos de El Comandante tienen popularidad en redes sociales, donde muestran su excéntrica vida llena de lujos y viajes.

Marta Fort. Foto: captura pantalla

La influencer se dedica al modelaje y recorrer el mundo. En más de una ocasión, Marta resaltó su fanatismo por la vida artística, lejos del legado familiar, relacionado con la empresa de chocolates.

A diferencia de su padre, Martita tiene un perfil más bajo y alejado de los medios de comunicación, pero no así de las redes sociales, donde muestra su rutina y los momentos que pasa con sus amigos. Ahora, anunció el gran logro que alcanzó con tan solo 21 años.

Así anunció Marta Fort su nueva vida

“Acabo de firmar el contrato de mi primer departamento para mudarme sola”, expresó con euforia en un video Marta Fort. En el mismo se ve a la famosa con un ramo de flores en la mano y de fondo un ambiente vacío con grandes ventanas con salida a un balcón, el que sería su nuevo hogar.

“Es algo que quiero hace muchos años y por fin lo pude hacer. No saben lo que significa para mí. Estoy muy feliz. Ya les voy a ir mostrando cómo va quedando”, agregó la influencer en la misma publicación.

Luego, en otra publicación, la hija de Ricardo Fort se mostró agradecida por todo el apoyo que recibió de sus casi un millón de seguidores y expresó con emoción: “Muchas gracias por los mensajes, los que me conocen, saben la importancia y el significado que yo le doy al tema de la mudanza”.

“No pude evitar emocionarme entre la combinación de emociones por la alegría y la tristeza que me genera dejar ciertos temas atrás, pero que valen la pena. Se viene una nueva etapa”, aseguró Marta Fort en la publicación.

Ahora, se espera que la influencer vaya mostrando de a poco como decora y amuebla su nuevo hogar. Es la primera vez que vive sola, aunque no se sabe con exactitud si es propietaria o alquila el lugar que será su nueva casa.