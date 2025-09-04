La terrible decepción de Felipe Fort con la empresa familiar: “Me dijeron...”

Felipe Fort es un influencer conocido por todos desde que nació por ser el hijo del recordado mediático Ricardo Fort. Tanto él como su hermana melliza Marta tienen gran repercusión en el mundo virtual, en donde muestran su lujosa vida y sus proyectos, entre esto la fábrica familiar.

Felipe Fort

Fel-Fort es una empresa de chocolates muy popular en el país y de gran alcance. Los hijos de “El Comandante” son los herederos junto al resto de la familia y de a poco se interiorizan en la fábrica y sus productos.

Felipe tenía la intención de crear un producto popular de la marca, pero en su versión gigante. No obstante, esta tiene que ser aprobada por la gerencia de la empresa de chocolate. El hijo de Ricardo propuso elaborar el bocadito Marroc en grande, pero tomaron una drástica decisión con su propuesta.

Felipe y Marta Fort

Felipe Fort reveló la decisión que tomaron en la empresa familiar

En su visita a El fin del Mundo por Olga, el influencer contó entre risas, pero con decepción: “No picó”.

Ante esto, Toto Kirzner, quien forma parte del programa, le suplicó: “¿No me lo podés armar solo para mí? Me lo armás solo para mí. Yo te lo pago, te lo juro. Quiero tener un Marroc gigante“.

Por su parte, Felipe le respondió: “Podemos hacer una receta en vivo haciendo un Marroc más grande”.

Luego, Fernanda Otero insistió con lo que pasó en la fábrica familiar: “Pero escuchame, Feli, ¿alguien te dijo ‘lo lamento, no’?“.

”Sí. Me dijeron que no“, confesó con decepción Felipe Fort sobre la idea que llevó a la fábrica y no fue aprobada.

Las palabras del influencer coinciden con lo que contó años atrás su primo sobre la idea de agrandar el bocadito. “No tiene mucha chance de salir. Es una idea que estuvo dando vueltas y sé que Felipe hizo un sondeo en las redes. Yo lo desarrollé e hice el packaging, pero alguien no quiso que saliera“, contó en su momento Thomas Fort.