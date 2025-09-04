Fede Bal confesó qué pasa con Evelyn Botto y lanzó una frase que encendió los rumores: “Cuando estoy con ella...”

Después de hacerse público su vínculo con Evelyn Botto, Federico Bal rompió el silencio. El hijo de Carmen Barbieri aclaró cuál es su situación actual con la locutora de Olga y, además, se refirió a los dichos de su expareja, Sofía Aldrey.

En un móvil con “SQP”, Fede Bal fue abordado con el tema del momento y, lejos de omitir las interrogantes, expresó: “No hay que confirmar ningún noviazgo, ni romance, no hay un vínculo así. Somos personas libres, estamos solteros, fuimos a ver una obra de teatro y la pasamos muy bien”.

Al mismo tiempo, Fede Bal profundizó sobre su vínculo con Evelyn: “Nos conocemos desde hace muchos años, me siento bien cuando estoy con ella, la paso lindo”. También, el actor aclaró: “Esto no quita que mañana la podás ver a ella con alguien o a mí con alguien. No es infidelidad, somos libres”.

No obstante, Fede Bal contó que durante la semana habló mucho con Evelyn, porque le preocupaba la repercusión en los medios respecto al vínculo de ambos: “Yo le dije: ‘Es lo que traigo, cargo, una mochila repleta de escándalos”.

Qué dijo Fede Bal sobre los dichos de su expareja, Sofía Aldrey

En la nota con “SQP”, Federico primero puntualizó su sentir por Evelyn: “Yo la adoro y ella a mí”. Y, luego, el también presentador de televisión remarcó que nunca sobrepasó la línea con Botto mientras estaba en pareja. Tal comentario sería la respuesta a los dichos de Sofi, su ex que afirma lo contrario.

Asimismo, Fede Bal recordó que, actualmente, no está en pareja: “No tenemos nada que ocultar, estamos los dos solteros, no tenemos por qué lastimar a nadie con este vínculo”.

Como es de suponer, el cronista de “SQP” le preguntó de forma puntual a Fede Bal sobre los dichos de Sofí, pero él prefirió guardar silencio y mencionó que nunca habla de sus exs.

Federico Bal le fue infiel a su novia y ella lo descubrió de manera insólita.

Por último, pero no menos importante, Federico Bal reconoció las virtudes de Evelyn Botto: “Es artista, trabaja en Olga, es tremenda”.

En cuanto a otras cuestiones, Yanina Latorre reveló en “SQP” que Fede Bal estaría pretendiendo a otras mujeres, lo que destacaría su no exclusividad a Evelyn.