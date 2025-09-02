Evelyn Botto reveló detalles de su relación con Federico Bal y sorprendió con una íntima confesión: “Es muy buen...”

En días pasados, Yanina Latorre anticipó mediante la emisión de “SQP” que Federico Bal habría sostenido algunos encuentros íntimos con la conductora de “Tapados de Laburo”, Evelyn Botto. Como es de suponer, aquella revelación generó todo tipo de rumores y, fue entonces cuando el equipo de “LAM”, optó por abordar a la locura de Olga para que hablara al respecto.

Durante un móvil con “LAM”, Evelyn Botto reconoció que hace muy poco salió con Fede Bal. Más exactamente, comentó que fueron a mirar el musical de Rocky: “Conseguí dos buenas ubicaciones y le dije para ir, como mujer empoderada que soy”.

Fede Bal

Asimismo, Evelyn Botto se refirió al ruido externo que generó su salida con Fede Bal: “No puedo creer el escándalo que se armó por ir al teatro, es una cosa que yo jamás había visto en mi vida”.

Evelyn Botto y Fede Bal, ¿estarían sumergidos dentro de un romance?

Como es de suponer, el cronista de “LAM” le preguntó al respecto durante la nota correspondiente, pero Evelyn Botto respondió de forma ambigua: “Yo lo conozco a él hace un par de años, él es muy entretenido para hablar”.

Además, Evelyn Botto dijo que después del teatro, Fede Bal la llevó hasta su casa y, el encuentro habría sido tan positivo que, muy probablemente, repitan la salida.

No obstante, la prensa le pidió a Evelyn Botto que definiera a Fede Bal en una palabra y, ella rápidamente dijo: “Tipazo”. Cabe mencionar que, antes de hablar con los medios, la locutora había sido abordada con el mismo tema, pero en Olga.

En el canal de streaming referido, Evelyn remarcó de nuevo su salida con Fede Bal cuando fue consultada por ello: “Hablamos, sabe mucho de teatro, es muy nerd. Me cae bien, es muy piola, tenemos mucha charla interesante. Es muy buen compañero”.

Por último, pero no menos redundante, Evelyn Botto se negó a responder preguntas sobre la intimidad de ambos, pero aun así aclaró: “Somos personas adultas responsables. No hay nada más”. Hasta el momento, Fede Bal no habló al respecto, pero se espera que lo haga cuando los encuentros con su amiga se vuelvan repetitivos.