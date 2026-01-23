Facundo Arana rompió el silencio tras su separación de María Susini: “Tenemos...”.

Tras hacerse pública la separación de Facundo Arana y María Susini, el actor optó por hablar del tema y expresar cómo está viviendo este momento a nivel personal, luego de 19 años de relación.

Facundo Arana y María Susini

La información fue confirmada en el programa LAM, que se emite por América TV, donde detallaron que la decisión llegó después de varios intentos por sostener el vínculo. Según explicaron, la relación amorosa se terminó, aunque entre ambos persiste un trato cordial, respetuoso y cercano.

Además, Facundo Arana se refirió públicamente a la separación y habló sobre lo sucedido.

Esto fue lo que dijo Facundo Arana sobre su separación de María Susini

Las declaraciones de Facundo Arana se conocieron a partir de un breve intercambio con la periodista Laura Ubfal, mientras el actor ingresaba al Teatro del Fuerte, donde actualmente se presenta con su unipersonal En el aire. Sereno y sin profundizar en la situación, expresó: “Tenemos nuestras idas y vueltas y altos y bajos, como en toda familia que se aprecie de serlo”.

La noticia de la ruptura sorprendió tanto al mundo del espectáculo como al público, ya que Arana y Susini siempre mantuvieron un perfil bajo, lejos de los escándalos y mostrando una imagen de unidad. Durante casi veinte años construyeron una familia y son padres de India, Yaco y Moro, quienes continúan siendo el centro del vínculo en esta nueva etapa.

Según coinciden distintos medios especializados y personas cercanas a la expareja, la decisión se tomó de forma paulatina y en el ámbito privado, sin episodios conflictivos ni la intervención de terceros, con la prioridad puesta en el bienestar familiar y la crianza compartida.

De este modo, Facundo Arana optó por un mensaje medido y respetuoso para atravesar el momento, en línea con el estilo discreto que ambos sostuvieron a lo largo de toda su relación.