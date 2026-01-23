El inesperado motivo de la separación entre Facundo Arana y María Susini tras casi 20 años juntos

Una de las historias de amor más emblemáticas del ambiente artístico llegó a su cierre. En LAM dieron a conocer que Facundo Arana y María Susini decidieron ponerle fin a su relación luego de casi dos décadas juntos, un vínculo que durante años se mostró sólido y alejado de los conflictos mediáticos.

“Los separados son… Facundo Arana y María Susini”, anunció Ángel de Brito, generando sorpresa y un fuerte impacto entre los seguidores de la pareja.

Facundo Arana, María Susini y sus tres hijos en una foto familiar en 2019. (Instagram María Susini)

De acuerdo a lo que trascendió en el programa, la ruptura se dio en buenos términos y sin episodios escandalosos: “Ellos, obviamente, se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja”, señalaron, dando a entender que la decisión llegó tras varios intentos por mantener la relación.

Un detalle importante es que María Susini ya comenzó a comentar la situación con sus allegados: “Por eso llega la información. Incluso habló mucho del tema durante un viaje”, reveló Pepe Ochoa al aire.

La razón por la que se separaron Facundo Arana y María Susini

A pesar de la separación, el vínculo entre ambos se mantiene en buenos términos. Según informaron en el programa, esta misma semana se los vio juntos en Mar del Plata: “Se muestran juntos porque no hay ningún problema, pero el amor se terminó”, subrayó el panelista.

Facundo Arana y María Susini.

Mientras María se expresa con más naturalidad sobre la ruptura, Facundo estaría viviendo el proceso de otra manera: “Ella lo habla más que él, él está más reticente con esta situación”, comentó Pepe.

Vale recordar que los rumores de crisis ya habían circulado el año pasado, aunque en ese momento Arana los había desmentido. Incluso, cuando visitó Bondi hacia fin de año, habló de María y aseguró que todo estaba bien.