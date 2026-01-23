Facundo Arana explicó por qué María Susini no era “el amor de su vida” y sus palabras sorprenden tras la separación

Durante la más reciente emisión de LAM, confirmaron que Facundo Arana y María Susini decidieron ponerle fin a su relación tras 19 años juntos y tres hijos en común (India, Moro y Yako). En medio del revuelo que dicha noticia generó, salió a relucir un comentario que el actor hizo en 2024.

Para el año referido, Arana fue entrevistado en el programa Mañanísima y, entre tanto, sorprendió al afirmar que María no era el amor de su vida. Luego, el músico emocionó a todos los presentes con la explicación que concedió.

Facundo Arana y María Susini llevan 17 años juntos.

El tema se abordó cuando Carmen Barbieri preguntó: “Vos decís que María es el amor de tu vida ¿no?“. Y, acto seguido, el actor respondió: “Es el amor EN MI VIDA. Decir ‘el amor de mi vida’ es bajar un poco los brazos. Cuando decís que es el amor en tu vida, tenés que cuidarlo todos los días”.

Después de aquel comentario, Estefi Berardi y Majo Martine celebraron la forma de pensar de Facundo y destacaron el vínculo que él había creado con María durante tantos años.

Facundo Arana en Mañanísima.

La repentina decisión de Facundo Arana que sorprendió a más de uno

Aunque en el pasado Facundo hablaba con naturalidad sobre su relación con Susini, ahora todo parece indicar que no quiere referirse de forma puntual a la separación. Según la información que compartió Pampito en Puro Show, el músico no querría exponerse ante los medios por su situación.

Facundo Arana reveló que tuvo una aterradora experiencia paranormal con su padre muerto: “Estaba sentado...”. Foto: Enrique García Medina.

“Está muy triste. Habló con la productora y dijo que prefería no hablar por la situación personal que está atravesando”, dijo Pampito frente a las cámaras del Canal 13. De tal manera se supo sobre el estado emocional en el que se encuentra Facundo y el bajo perfil que quiere mantener por el momento.

Mientras los protagonistas de esta noticia reconstruyen sus respectivas vidas de la mejor forma posible, los fanáticos de la pareja recuerdan con emoción el vínculo entre ambos, ya que, como es sabido, Facundo y María eran una de las parejas más sólidas del espectáculo argentino.