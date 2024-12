Evelyn Gasser y su historia detrás de los escenarios: “La vida no para de darme sorpresas”

¿Qué es el estrellato? Una de las consultas más difíciles de resolver en el contexto cultural y digital actual. De acuerdo con el estudio planteado por Terrasa Rico, M. sobre “El framing y la construcción de estrellato en la era digital”, el estrellato es un reconocimiento que recibe un individuo en determinado campo sociocultural.

Dentro de este concepto se encuentra el conocido “celebrity”, entablado como aquella persona que logra un éxito más inmediato. Para lograr este nivel, la persona debe cumplir con un factor que impresione a más de un determinado nicho, por lo que no suele ser tan sencillo.

Ahora bien, con el surgimiento de las plataformas digitales, hay una mayor cultura interactiva entre el artista y el público. Es por ello que cada vez existe mayores posibilidades de demostrar una determinada habilidad. Este es el caso de Evelyn Gasser, una licenciada en Marketing que logró probar que los sueños en la industria musical y actoral se pueden lograr a través del arduo trabajo y exposición en redes sociales.

Quién es Evelyn Gasser

Evelyn Gasser es una joven nacida en Buenos Aires que nació con el amor hacia las artes. El cantar y bailar era lo suyo de pequeña y esto lo trajo complicaciones en la escuela, dado que fue el objeto de burlas por parte de sus compañeros.

“De chiquita siempre fui muy histriónica y me gustaba bailar y cantar, pero cuando fui creciendo, a la edad de 8 años empecé a volverme más tímida y a tener vergüenza de mi cuerpo y sobre como iba creciendo, ya que desarrolle a muy temprana edad y fue algo que me peso mucho durante esos años trayendo burlas de mis compañeros y me volví una niña muy tímida que no quería ser vista”, reconoció Gasser sobre su conexión con las artes a temprana edad.

Sin embargo, pese al miedo de exponer sus pasiones, a los nueve años inició sus primeras clases de actuación en la escuela, lo que le permitió hacer improvisaciones y ser “otra persona”. Esta confianza la llevó a componer sus primeras canciones con una de sus amigas, para así cantarlas en compañía de su abuela.

“Eran clases mayormente de improvisación y fue mi primer acercamiento a crear personajes y convertirme en otra persona (...). Cada vez empecé a ganar más confianza en mí y con 9 años ya sabia a lo que quería dedicarme. Sin embargo, si bien yo sabía que era lo que quería, todavía me daba vergüenza exteriorizarlo. En cuanto a la música, siempre me acompaño, de hecho la única que me escuchaba cantar era mi abuela, cuando nos quedábamos solas en casa yo hacía “Conciertos” en los que solo ella me escuchaba. Me acuerdo de que cuando teníamos 9/10 años escribía canciones con mi amiga Daiana, y se las intentábamos cantar a nuestras familias, era muy divertido, y al hacerlo con alguien me sentía acompañada y me animaba”, recordó.

La adolescencia trajo consigo suma vergüenza hacia sus pasiones. Sin embargo, cuando inició sus clases particulares de canto, poco a poco comenzó a confiar en sus habilidades. “Fue un camino arduo el de desarrollar mi voz como cantante, en el que profesor tras profesor me repetían lo mismo tenes que confiar en vos y debo admitir que me costó mucho lograrlo, hasta que con ayuda de Marcelo Armenti, quien es mi actual coach vocal, me dijo basta, ya es momento de que salgas al mundo”, aseveró Gasser sobre sus límites a lo largo de su adolescencia.

Con este empuje, Evelyn tuvo la posibilidad de presentar sus cualidades en el país. Durante ese tiempo hubo dos momentos que marcaron un antes y un después en lo que sería su carrera: un show en la provincia de Buenos Aires y su primer musical: “Estoy en un cuento”. “Estoy en un cuento fue el primer musical que protagonice, debo admitir que no me tenía fe (risas), fueron varias pruebas, que al pasar por cada una sentía que ya no iba a superar la siguiente (...) De hecho, jamás me imagine que me dieran el papel de “Paula” la protagonista hasta que fue el momento en el que me lo comunicaron. Fue un sueño cumplido y el inicio de un camino hermoso”, reflexionó.

El “Marketing” detrás de su carrera

- Durante tu proceso creativo, tuviste la oportunidad de estudiar Marketing en la Universidad Argentina de la Empresa ¿De qué manera esta licenciatura te ha ayudado para forjar tu carrera artística?

Mi Carrera en Marketing la aplico en todo. Soy una apasionada de aprender y me encanta saber, Creo que el conocimiento que una persona puede tener es ilimitado y es importante el saber en general y no solo en algo meramente especifico. Durante el tiempo que estuve haciendo la carrera siempre supe que no me iba a dedicar de lleno a eso lo cual es una decisión complicada de tomar porque es mucho esfuerzo y constancia el terminar una carrera universitaria, pero es cierto que yo sabía que no iba a estar 8 horas encerrada en una oficina

Sin embargo, me parecía y, lo sigo pensando, que es una carrera super interesante que se aplica a prácticamente todos los ámbitos de la vida y negocios y sin dudas lo que te da la universidad es un pantallazo cultural general, entonces aprendes de manejo de empresas, de contabilidad, de como llevar un presupuesto, como es el comportamiento del consumidor, que parece mentira, pero lo aplico todo el tiempo, sobre todo en los últimos años en los que me estuve dedicando a la producción y quizás la parte creativa es la más divertida, pero la de como llevar el negocio es igual o más importante.

Igual no niego que se me ha cruzado por la cabeza el “para qué estudié esto durante tantos años, si no estoy, ni quiero, trabajar de esto” y allí llegaron las respuestas. Empecé a tomar consciencia de que la universidad te da una forma de pensar, una forma de ver y analizar las cosas que si no hubiese tenido ese recorrido me sería imposible, y de repente me encuentro en situaciones en las que las respuestas parecen obvias, pero lo son gracias al estudio de tantos años.

Acercamiento al mundo de la actuación

- Has formado parte de diferentes cintas como “INT. BAR -NIGHT” “TUS OJOS CERRADOS” y “GODS” ¿Cuáles han sido los proyectos que más te ha marcado y enseñado en todos los aspectos? ¿Cuál fue el proyecto que consideras que marcó un antes y después en tu carrera?

Es difícil elegir un solo proyecto, porque creo que todos y cada uno de ellos me han transformado de alguna forma. “INT. Bar-Night” fue mi apertura al cine, un proyecto dirigido por Axel Cheb que protagonicé junto a Toto Kirzner y fue una experiencia maravillosa donde fui nominada a mejor actriz en el “Prince of Prestige Academy Award” en Estados Unidos.

Fue la puerta a un mundo completamente distinto al teatro, a usar otro código, otras formas, el cine es mágico, aprendí muchísimo y fue el proyecto desencadenante a los siguientes que vinieron. Luego protagonice un mediometraje que recorrió varios festivales llamado “Reflejos” que también siento que fue un hito en mi carrera, ya que me abrió las puertas a la producción, con la dirección de Marcos Difracesco y un gran equipo produje la miniserie “Silver ink Universe” que también tuve el honor de protagonizar, que está basada en el personaje que interprete en “Reflejos”, y si dios quiere pronto veremos la miniserie en una plataforma.

- Uno de tus proyectos más ambiciosos e importantes ha sido “Bloddy Mary”, en el cual fuiste protagonista, productora y guionista. ¿Cuál fue la inspiración detrás de esta obra y de qué manera influye actuar en un rol que lograste crear y consolidar en un guion?

La inspiración en primera instancia fue el de poder “crear”, el de contar una historia distinta en la que los roles de las protagonistas no son los habituales, sino que en cierto punto también son “las malas” de la película, y dar un giro en el rol de la mujer en el cine. Los roles se dieron de forma natural, escribo desde muy chica y cuando conectas con lo que estás contando las palabras llegan desde una fuente de inspiración que no sé donde está pero aparece.

Como antes lo mencioné, conecta desde mi visión empresarial, y mi parte más calculadora si se quiere, en la que necesito tener todo organizado, y poder contactar con gente que es la mejor en su rol y crear en conjunto un proyecto con lo mejor de cada uno. En tanto al personaje, fue algo completamente fuera de mi zona de confort, cuando te llaman a hacer un papel, por lo general es porque ya te vieron en algún rol previo, entonces te llaman para hacer el cast de un rol parecido, que ya saben que podés lograr. En este caso, al ser una producción propia, me pude dar el lujo de salir de mi zona de confort e indagar en personajes que un director no se animaría a llamarme, como es el caso de Moira.

Finalmente, creo que el principal mensaje de Moira y Leticia es el aprender a no juzgar. No sabes por qué cosas paso cada persona para ser como es, qué heridas tuvo en el pasado, que quizás hace que hoy lleve esa “armadura” frente al mundo. El universo del otro es tan desconocido, nosotros solamente conocemos la punta del iceberg, y nos atrevemos a opinar del otro sin saber. Y creo que esta historia, aunque lo cuenta de forma liviana, nos enseña a no juzgar sin saber que vivió el otro.

Carrera en la industria musical

- Además de tu carrera en la actuación, has logrado lanzar diferentes temas como “N4D4″, “Verano” y “Mejor soltera” y “Eras Vos” ¿Cuál es tu inspiración al momento de escribir un tema? ¿Tomas en cuenta experiencias personales o va más allá del proceso de crear una historia?

Cada canción cuenta una historia distinta, algunas son personales, otras son prestadas o bien me gusta tomar un tópico, escribir acerca de ellos y por medio de la ficción crear esa historia. Por lo general cuando quiero escribir lo primero que hago es escribir una breve sinopsis o “carta” y luego lo transformo en canción, hay que hacerle modificaciones para que rime, quede en formato, sea un estribillo atractivo y demás, de allí esa inspiración puede cambiar dependiendo del disparador, si de repente es algo que me pasa o me pasó en algún momento a mí, si es algo que me contó una amiga, la clave está en el sentimiento, es como se siente la persona que esta contando la historia dentro de la canción y las palabras fluyen. En otros casos a veces estoy haciendo actividades y se me ocurren barras y me las grabo en audios de WhatsApp y después las uso en las canciones.

Aca te voy a adelantar algo, para mi próximo tema, que será el primero del 2025, tuve un proceso creativo muy divertido, en el que dije “quiero escribir acerca de las promesas”, pero no sabia si quería contar el lado positivo o mas doloroso de estas, asi que como en las ultimas canciones como “Cero Drama” o “Eras Vos” hablan del amor, de la felicidad, del encontrar a esa persona indicada para vos, decidí que el próximo volverá a ser mas de “despecho” y asi se creó “Falsas Promesas” y ya te cuento que tengo preparado el videoclip y será un estreno super especial.

- ¿Cómo ves tu carrera musical y actoral en el corto y largo plazo?

Es tan difícil preverlo, hace un año estaba lanzando mi primer single y no estaba en mi mente lanzar mi carrera como cantante sino hacia 3 meses antes, fue todo muy veloz. La vida sin dudas no para de darme sorpresas, y quizás cosas que planifique no se concretaron, pero si vinieron cosas aun mejores de las que podía imaginar. Por lo pronto, durante el 2025 lanzaré 6 canciones nuevas, donde la primera será “Falsas Promesas” y ya tengo un par de estrenos programados en cine, pero todavía no puedo contar nada, y desde luego esperando que sorpresas me da la vida este año.

Una historia digna de contar

Para cerrar, le consultamos a Evelyn de qué manera podría definirse en ciertas palabras. Ahí, determinó que palabra “agradecida” se encontraba presente por la posibilidad de dedicarse a sus pasiones. “Me siento completamente afortunada de poder dedicarme todos los días a lo que me gusta y mas disfruto hacer, rodeada de personas que amo y me aman, y que sin su apoyo incondicional no podría ser ni la mitad de la persona que soy hoy”, destacó la joven artista con emoción.