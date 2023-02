Evangelina Anderson llegó recientemente a Argentina junto a su familia después de que Martín Demichelis, su esposo, firmara contrato para convertirse en el DT de River Plate tras la salida de Marcelo Gallardo.

Después de más de una década fuera del país, la actriz debe rearmar su vida en Argentina y una de sus últimas tareas fue encontrar un nuevo colegio para sus hijos. Sin embargo, en las últimas horas, compartió un llamativo pedido que le hicieron y que generó todo tipo de debate en las redes sociales.

Según relató en sus historias de Instagram, una de las solicitudes para completar el formulario de inscripción al colegio era que mandara una foto de la familia. “¿Es normal que para registrar a un niño en la escuela como uno de los principales requisitos te pidan foto de la familia?”, se preguntó.

Y agregó: “¡Me parece terrible! ¿No es un claro ejemplo de racismo?”.

Evangelina Anderson reveló el insólito pedido que le hicieron para inscribir a sus hijos en un colegio y despertó el debate Foto: Instagram

Los comentarios no tardaron en llegar. “Es una vergüenza, no envíes a los chicos ahí. Buscá un colegio que tenga valores, ahí claramente están clasificando”, le dijo uno de sus seguidores. Otro señaló: “Jamás me pidieron. Mucho nombre, pero cero tacto con las familias”.

¿CUÁNTOS AÑOS LLEVAN JUNTOS EVANGELINA ANDERSON Y DEMICHELIS?

El romance de Evangelina Anderson y Martín Demichelis comenzó de una manera insólita: un amigo del exfutbolista se hizo pasar por la modelo e intercambiaron mensajes durante tres días.

El exfutbolista la encaró y ese fue el punto de partida de una pareja que lleva casi 15 años juntos y tres hijos.