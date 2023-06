Es su viva imagen y mayor orgullo: así de grande está Chloe, la hija de Jesica Cirio.

Jesica Cirio es una de las famosas más reconocidas y queridas por el público argentino. Gracias a su belleza y carisma, la conductora de La Peña de Morfi ha logrado hacerse su propio nicho en el espacio de la pequeña pantalla, aunque también sabe brillar por fuera de ella en redes sociales, su faceta como modelo y sus otros emprendimientos personales.

Jesica Cirio fue tajante con un mensaje de Instagram

Debido a su popularidad, no es de extrañar que la rubia haya sabido acumular su buena cantidad de seguidores en sus cuentas, en particular su Instagram, y que la gente se pregunte por sobre su vida personal. En particular, algo que ha llamado la atención de muchos fue un posteo en el que mostró lo grande que está Chloe, su hija.

Así de grande está hoy Chloe, la hija de Jesica Cirio

La conductora de TV tuvo a su hija Chloe en el año 2017, fruto de su relación con el político Martín Insaurralde. La pequeña, nacida un 5 de noviembre, hoy tiene cinco años y va para los seis, aunque como suele ser el caso con los pequeños no paran de crecer frente a nuestros ojos.

Chloe, la hija de Jesica Cirio Foto: Instagram

La pequeña es la gran luz en la vida de su madre y su refugio en el que parece ser un tumultuoso momento en lo personal. Recordemos que este mes, Jesica despertó las alarmas con una serie de enigmáticos posteos. “No es la vida la que separa a la gente, es la maldad, la hipocresía, la traición, el egoísmo, la mentira, la perversidad y la falta de respeto. Algunas personas no cambian, solo demuestran lo que antes ocultaban. La gente mala se destruye sola”, escribió.

La pequeña tiene cinco años Foto: Instagram

Aunque la presentado busca preservar la intimidad de su hija, a veces suele compartir fotos de la pequeña en sus redes sociales, las cuales enternecen a sus seguidores. A pesar del contexto de lo que parecería ser una compleja separación de Insaurralde, Cirio busca que los últimos meses de Chloe en el jardín de infantes sean felices y disfrutar la crianza.

Como toda madre, Jesica se enfrenta a algunas situaciones típicas que se viven con los más pequeños, como los bien conocidos “berrinches”. “A veces, nos rompe el corazón tener que establecer límites y decir ‘no’ a nuestros hijos, pero es crucial para su bienestar emocional y físico”, compartió en un posteo la modelo.

La foto con la que Jesica Cirio reflexionó sobre la crianza Foto: Instagram

Asimismo, reflexionó: “Estableciendo límites claros y consistentes, estamos ayudando a nuestros hijos a desarrollar habilidades importantes como la autodisciplina y el autocontrol”. Sin embargo, lo que llamó mucho la atención de muchos seguidores es cuánto ha crecido la pequeña y el notable parecido entre madre e hija, dos verdaderas gotas de agua.