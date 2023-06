Es medium, se presentó en los 8 escalones y asustó a Pampita: “Qué miedo”

Los 8 escalones suelen dejar momentos inesperados que se convierten en virales debido a los participantes y a sus llamativas historias de vida, en esta oportunidad María Soledad del Amor sorprendió con su profesión y puso nerviosa a la mismísima Pampita.

Es que cuando Guido Kaczka, conductor de Los 8 escalones de los 3 millones, le preguntó a la participante a qué se dedicaba, ella respondió: “Soy vidente y medium. Hablo con los muertos y conozco la vida de las personas sin que me cuenten nada”.

En ese momento, se puede observar en las imágenes del programa como la cámara enfoca a Pampita por unos segundo y se la ve con gran sorpresa y miedo mientras dice a sus compañeros jurados (se pueden leer sus labios): “Ay, qué miedo”.

Una medium en los 8 escalones

Más tarde, Guido intentó profundizar en el tema, y María Soledad contestó: “No vine a trabajar, vine a jugar”. El conductor se excusó diciendo: “Sí, te pregunto por tu actividad”.

Pampita se asustó cuando la participante explicó que era medium. Foto: Captura de pantalla

María Soledad añadió: “Si alguien me proporciona su fecha de nacimiento, puedo hablar sobre su vida. También soy numeróloga y consteladora familiar”. Continuó explicando: “En realidad, estamos en este mismo plano. La diferencia radica en que algunos están aquí en el plano físico, mientras que otros no lo están. Nuestra alma ocupa un lugar en nuestro cuerpo físico, pero cuando el alma se separa del cuerpo, se convierte en un espíritu. Sin embargo, existen diferentes niveles, algunos más elevados que otros”.

María Soledad del Amor se presentó en los 8 escalones. Foto: Captura de pantalla

“Tuve la suerte de haber experimentado la muerte en esta vida y regresar, vi la luz. Estamos hablando de la terapia intensiva y el piiiiiiiiiiiiiii. No fue una luz blanca, sino un campo hermoso, muy pero muy hermoso, en el que me sentía feliz y en paz. De hecho, no quería volver”, recordó María Soledad.