Es argentina, se fue a vivir a Las Vegas y ahora revela cómo junta dólares en un boliche: “Plata y vergüenza nunca tuve”

Florencia Brena es una joven que nació en Coronal Dorrego, provincia de Buenos Aires, y como varios en nuestro país, tomó la decisión de vivir la aventura de emigrar de nuestro país hacia los Estados Unidos. Sin embargo, Florencia nunca pensó que iba a terminar en Las Vegas y menos juntando 87 dólares en una noche en un boliche de la ciudad que no duerme.

Luego de su gran hazaña, la joven publicó toda la insólita historia en sus redes sociales y allí contó cómo hizo para poder juntar tanto dinero en una sola noche en un boliche. Florencia se dedica a la fotografía y viajó a los Estados Unidos el 26 de mayo de este año y contó que su vida cambió bastante en comparación con estar en nuestro país.

Florencia Brena en el boliche de Las Vegas donde encontró los 87 dólares. Foto: @Flor_Brena

¿Cómo hizo una argentina para recaudar 87 dólares en una noche de boliche de Las Vegas?

“La gente en Las Vegas tira billetes de un dólar en el boliche como si no valieran nada. Obvio que yo, como buena argentina que soy, aproveché y me hice unos 87 dólares”, fue la primera publicación que realizó la joven en su cuenta de Twitter y que generó mucha polémica. En consecuencia, varios usuarios condenaron su actitud y aseguraron que ese dinero era seguramente para los mozos.

Florencia Brena mostrando los 87 dólares que recolectó del piso de un boliche en Las Vegas. Foto: @Flor_Brena

Sin embargo, Florencia le contestó a la mayoría de las personas que la criticaron y explicó que “estaba en un vip y no había mozos. La plata definitivamente no era propina”. Además, la joven contó que la gente arrojaba billetes al aire e incluso lo mostró ella misma haciéndolo con sus amigas imitando inesperada secuencia.

Por otra parte, la argentina también dijo en tono irónico que “plata y vergüenza nunca tuve, mirá si no me voy a guardar unos dólares gratis” y le contestó a uno de los que la criticaron que “gracias a que laburo me fui de vacaciones a Las Vegas”. Por último, un usuario le dijo que fue a “turistear como cirujas” y ella respondió picante “vivo acá, crack. Nomás soy laucha y me gusta la plata gratis”.