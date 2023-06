Es argentina, le sirvió fernet a una familia en Estados Unidos y sus reacciones se hicieron virales: “Calculé mal”.

Una joven argentina que reside en Estados Unidos ha causado sensación en las redes sociales al compartir el momento en el que introdujo el fernet a la familia con la que vive. Incluso una chica polaca que se encontraba presente se animó a probarlo y quedó sorprendida. Las reacciones de todos los involucrados hicieron que el video se volviera viral en TikTok.

Belén, quien emigró hace algunos meses al país norteamericano, comparte sus experiencias a través de su cuenta @belumt en la plataforma. Sin embargo, en las últimas horas ha generado furor con una publicación en la que decide preparar la icónica bebida argentina para los miembros de su hogar adoptivo. Las caras de los protagonistas lo dijeron todo.

En el divertido video que subió a sus redes, Belén quiso registrar las reacciones de la familia estadounidense al probar el fernet. Su amiga polaca también se animó a participar. “Creo que me quedó un poco fuerte porque calculé mal”, comentó entre risas.

La reacción viral de la familia al fernet

Aga fue la primera en probarlo y lo aprobó con entusiasmo. “Me encanta porque es de Argentina”, expresó. Luego llegó el turno de la madre, pero su respuesta no fue la esperada. Con una expresión de disgusto, manifestó que le parecía horrible. “No me gustó”, añadió mientras hacía gestos de desagrado. “Amo a Argentina, pero esto es muy feo”, agregó. Cuando le ofreció el fernet al novio de la señora, le sirvió en un pequeño vaso para hacerlo en forma de shot.

“No está tan bueno”, comentó él. De fondo, Belén no podía contener la risa y no podía creer que no les hubiera gustado. “Nunca esperé que alguien hiciera un shot de fernet a las tres de la tarde”, escribió en la descripción de la publicación. El video ha alcanzado más de 54 mil reproducciones y ha recibido 6.500 ‘me gusta’ dentro de la red social.

Estas fueron las reacciones virales de la familia al tomar fernet. Foto: Captura de TikTok

En los comentarios, muchos usuarios le dieron sugerencias para “argentinizar” a su familia adoptiva. “Deberías hacerles escuchar música de artistas argentinos, especialmente Lali”, sugirió un usuario. “La primera vez sabe a jarabe, hasta que uno se enamora”, agregó otra chica. “El hombre lo tomó como originalmente se toma”, respondió otra usuaria.