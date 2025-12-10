Nacho Otero contó cómo descubrió que una exnovia de su juventud lo engañó cuando salían. El periodista había preparado un romántico gesto y se llevó una desagradable sorpresa en la que reconoció que se topó con ella “en pleno acto”.

La anécdota se dio en la transmisión del viernes 5 de diciembre en Poco correctos, El Trece, Otero está casado desde 2020 con la abogada Natalia Tanno y es padre de dos hijos: León y Alba. Pero previamente, vivió una particular escena.

Nacho Otero tomó el micrófono y contó el episodio de infidelidad.

“En pleno acto”: Nacho Otero contó cómo descubrió que una exnovia lo engañó

“Yo salía con una chica que vivía sola y yo tenía la llave del departamento. y una mañana me despierto para dar una sorpresa con el tema de llevarle el desayuno”, relató sobre la situación que ocurrió en 2014.

“Ella había ido a bailar la noche anterior y le compré un lemon pie, que era su torta preferida”, expresó con orgullo. Y cuando ya tenía todo listo, abrió la puerta del hogar.

“Sin avisar ni nada... y cuando caí de sorpresa encontré lo que vi. O sea, la posición... ya está...listo... en pleno acto”, expresó Otero, quien no pudo evitar las carcajadas propias y de sus compañeros y compañeras.

"Dejé el lemon pie, me fui a la mier... Agarré dos camperas que tenía colgadas de que, bueno, cada tanto me quedaba a dormir ahí. Y tenía un par de remeras. Agarré eso, salí a la calle y me fui”, describió sobre su reacción al ver la escena. Como si fuera poco, el tercero en discordia resultó ser “ese amigo de ella que siempre decía ‘no pasa nada, somos amigos’. Cosas que pasan”.