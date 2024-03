Tras adelgazar 45 kilos, Nacho Otero se hizo un tratamiento estético: “Una cuestión de masculinidad”

El periodista y locutor Nacho Otero vivió, en los últimos meses, un cambio físico que no pasó desapercibido. Primero, adelgazó más de 45 kilos con dieta saludable y ejercicios, pero también se sometió a un tratamiento estético. Sobre esas transformaciones se refirió en el programa El club del Moro, por Radio La100.

Nacho Otero hizo declaraciones acerca de su drástico cambio de vida. En una charla con Santiago Del Moro y compañía dio detalles sobre el tratamiento estético al que se sometió. ¿El motivo? Según contó el periodista fue para mejorar su cabellera y evitar quedarse pelado.

El posteo de Nacho. Foto: Captura

“Yo antes del tratamiento me miraba acá y tenía la pelada. Yo me hice dos, dos veces tuve. El primero me dió resultado pero había mucho que tapizar, me quedó corto el tapizado”, confesó en tono jocoso el locutor. Además, se debatió sobre si está bien contarlo o si es mejor ocultarlo. Santiago del Moro lo felicitó por su valentía.

El periodista de TN tuvo que ser operado

Sobre el motivo por el cual se animó al cambio, el periodista confesó: “Hay muchos que quizás le afecta en el ánimo y no se anima a hacerlo por una cuestión de masculinidad de qué van a decir. Yo lo digo y me parece que está bien para alentar a otros”.

Nacho Otero. Foto: Instagram

El rotundo cambio de vida de Nacho Otero

En febrero pasado, Nacho Otero había revelado en sus redes sociales evidenciando una pérdida de 45 kilos. “En el último año muchos me preguntaron qué hice para bajar de peso o incluso si estaba bien de salud. La respuesta es: ¡estoy mejor que nunca!”.

El periodista detalló cómo logró su transformación: “Dieta keto, ayuno intermitente, entrenar y volver a jugar al tenis. Esas fueron las cosas que me sirvieron a mí”. Y aclaró: “Hay muchísimas formas de encarar los procesos de cambio en la vida, pero hay dos elementos que tienen que estar sí o sí: la mentalidad adecuada y la gente indicada. Sin esas dos cosas nada es posible”.