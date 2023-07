El video que Tamara Báez le dedicó a L-Gante y con el que hizo llorar a todo Instagram: “Lo único que...”.

Le negaron la prisión domiciliaria a L-Gante y Tamara Báez no dejó pasar desapercibida en su cuenta de Instagram esta noticia que complica al padre de Jamaica. La influencer utilizó sus redes sociales para hacer saber sus sentimientos ante esta situación.

Tamara Báez, L-Gante y su hija Jamaica. Foto: Web

Báez publicó un video en sus historias de la red social donde mostró sus un emotivo momento familiar. En las imágenes se puede ver a Jamaica y al cantante de cumbia 420 jugando juntos mientras Tamara los graba sin que se den cuenta.

“Lo único que queremos es estar así”, expresó Báez en un pequeño mensaje que escribió junto al posteo y que rápidamente se hizo viral. Sin embargo, no fue la única imagen que publicó Tamara dedicado a L-Gante.

Tamara Báez compartió una foto con L-Gante. (Foto de Instagram @tamaraabaez429)

Tamara también compartió una foto de ella junto a L-Gante y a Jamaica disfrutando juntos como familia. El cantante tenía a Jamaica en su regazo y abrazaba a la influencer mientras les tomaban la foto.

El futuro de Tamara Báez y L-Gante

Tras la cercanía y el apoyo que ha tenido Tamara con L-Gante desde que fue detenido, además del auto que le regaló el músico a la mamá de su hija para su cumpleaños, algunos de sus seguidores le han consultado por su futuro al lado del cantante de cumbia 420 y la posibilidad de una reconciliación.

La influencer ya explicó que no hay nada que la detenga para regresar con L-Gante, pero no ha dejado en claro si hay posibilidades de una reconciliación o no.

L-Gante Jamaica Foto: Instagram

Por lo pronto, lo único que ha quedado en claro es que Báez muestra su apoyo y trata de mantener a su hija en contacto con el cantante.