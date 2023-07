El tierno look de Ana, la hija de Pampita, para jugar en la plaza: jardinero y remera con corazones

La llegada de Ana, la primera hija de Pampita y Roberto García Moritán, fue una de las más esperadas en el mundo del espectáculo. La modelo y el legislador porteño estuvieron varios meses en la búsqueda de quedar embarazados y la pequeña llegó a su vida en julio de 2021, por lo que está pronta a cumplir sus dos años.

Desde que Pampita se enteró que estaba en la dulce espera comenzó a compartir todo en sus redes sociales e incluso, mostró la intimidad de su embarazo en su serie “Siendo Pampita”, que se puede ver por Paramount+. Hoy en día, Ana es, probablemente, la bebé más famosa del país y hasta tiene su cuenta propia en Instagram.

Pampita embarazada.

En la aplicación de Meta, la pequeña supera los 259 mil seguidores y allí su mamá comparte sus looks más tiernos. Pronto se conformó una comunidad, la mayoría fanáticos de Pampita, que dejan sus mensajes de amor en cada publicación.

Pampita y Roberto junto a Ana García Moritán en su primer día en el jardín.

El canchero look con el que Ana García Moritán enterneció a las redes

Hace tiempo que los famosos deciden llevar a sus hijos muy a la moda y, como no puede ser de otra manera, Pampita no dejó pasar por alto la oportunidad. Si bien Ana no suele llevar looks muy extravagantes, como sí lo hace Matilda, la hija de Luciana Salazar, opta por outfits más cómodos y cancheros.

La pequeña causó sensación con un tierno look. Foto: Instagram

En esta ocasión, la modelo compartió días atrás lo que fue un día de plaza con su hija menor y el look causó sensación. Y es que Ana posó para la cámara con un jardinero de jean largo combinado con una remera manga larga color crema con estampado de corazones y zapatillas deportivas en color blanco.

Ana posó para la cámara. Foto: Instagram

En la publicación se la puede ver a la hija del funcionario público muy feliz jugando con un globo de corazón en color rojo y su outfit lo coronó con un peinado con dos moños blancos.