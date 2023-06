El día que Pampita y Nicole Neumann se enfrentaron cara a cara: de “la muqui”, al inicio de la rivalidad y el destape más famoso.

“Ella que es una diosa, una reina, que se estaca todas las noches en el Bailando como jurado y que ha trascendido en todos los ámbitos”, así presentó Nicole Neumann a Pampita en 2017 durante su programa Tardes Nuestras, el cual conducía la rubia con Robertito Funes.

En aquel entonces este era uno de los encuentros más esperados y polémicos de la televisión, es que Pampita y Neumann tenían una relación conflictiva desde hace varios años.

Toda la pelea habría comenzado en el desfile de Bariloche de Roberto Giordano, cuando Nicole acusó a Pampita de haberla “dejado pintada” con un gesto al pasar el brazo por delante para abrazar a Giordano y dejarla por detrás. Desde entonces, todo siguió.

Nicole Neumann y Pampita, juntas. (Foto Instagram).

La historia detrás del apodo a Pampita

En aquel cara a cara, Pampita le preguntó directamente a Nicole quién la había bautizado como “la muqui”, en referencia a la historia nunca confirmada que fue la ex de Fabián Cubero quién le había puesto el sobrenombre de manera despectiva.

“¿Ya prescribió también el sobrenombre que te habían puesto?”, introdujo el tema Robertito. “Ah, eso, ¿vos sabés quién fue, aunque sea al oído me decís?”, le preguntó Pampita a su colega. “Es que te juro que no lo sé”, respondió Nicole.

“¿Quiénes son las más sospechosas?”, retomó la indagatoria Pampita y le preguntó por varias modelos, convirtiéndose en este en uno de los momentos más picantes de su reunión.

Aunque Nicole negó haber sido quien inventó el apodo, confesó que sí lo utilizó. “Quizás, te lo ganaste”, en referencia a que Carolina le preguntó si no había pensado antes que podría lastimarla con esa manera de mencionarla. Es que Neumann aseguraba que Pampita era mala compañera y hasta que había hecho llorar a otra modelo en una oportunidad a causa de un vestido.

El gesto de Nicole Neumann a Pampita que no fue

En otro espacio del programa, Nicole le reveló un detalle que intentó tener con ella en 2005, cuando Pampita se mudó al barrio cerrado donde ella vivía. Sin embargo, el buen gesto nunca se concretó.

“Te voy a confesar algo… cuando me enteré que quedaste embarazada de Blanquita, me habían dicho que habías alquilado una casa en San Bárbara. Te juro que en ese momento me quise acercar y estuve a punto de mandarte una notita y ponerte algo así como ‘Estoy en el barrio, cualquier cosa que necesites…’”, pero la carta nunca le llegó a Ardohain, que, de todas formas, agradeció el gesto. “Ay, hubiera estado bueno algún dato”.

Nicole Neumann y Pampita han tenido una polémica relación con el paso de los años.

“Nunca supe cuál era la casa y quedó ahí”, justificó, antes de asegurar: “Pero te confieso que tuve la intención. Y te quería poner ‘Te juro que no tengo nada en contra tuyo. Estoy acá abierta para lo que necesites’”, agregó Nicole.

Hubo tiempo para todo y Pampita y Nicole desfilaron juntas y hablaron de los codazos en la pasarela: “Era verdad, y fue tremendo”

La famosa tapa de Pampita y Nicole Neumann

A fines del 2001, ambas modelos icónicas hicieron las pases y decidieron posar juntas para la tapa de la revista “Gente”, una de las más importantes del espectáculo. Sin dudas fueron las protagonistas del momento que aún perdura en la memoria colectiva de todos.

Nicole Neumann y Pampita en su famosa tapa juntas. Foto: twitter

Es que la rubia y la morocha posaron completamente desnudas, primero enfrentadas sonriendo y luego mirando a la cámara. Posicionándose como las dos mujeres más deseadas del país.

¿Pampita y Nicole Neumann se reconciliaron?

2017 fue un año importante en la relación de Pampita y Nicole Neumann. La periodista Verónica Lozano relató el momento en el que la morocha decidió pedirle perdón a Neumann por todas sus polémicas: “Era aproximadamente la 1.30 de la mañana. Nicole estaba esbelta, hermosa, con esas piernas de sirena y su vestido negro. Y alguien se acerca, detiene la marcha en el auto y le dice ‘quiero pedirte perdón’. Había testigos. Fue sorpresivo. Estamos hablando de Carolina ‘Pampita’ Ardohain… ¿esperabas esto?”, le preguntó Lozano a Neumann.

Por su parte, Nicole contó cómo vivió ese momento en los previos Tato. “Ni reconocí la voz, imaginate. Dijeron ‘Nicole’ y me di vuelta. ¿Si me lo esperaba? No, la verdad que no. si lo hubiese esperado, me habría gustado que fuera en privado, sola… porque yo no lo contaría. Para mí, (ese gesto) fue para que se cuente. Pero bueno”, explicó.