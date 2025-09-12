El sorprendente cambio físico de la China Suárez: ¿lo hizo para parecerse a Wanda Nara?

Estas últimas dos semanas la China Suárez se ha distanciado de manera significativa de las redes sociales. Mientras estaba en la Argentina, la modelo solía publicar continuamente en Instagram. Sin embargo, ahora que reside en Turquía, la cantidad de publicaciones semanales se redujo notoriamente.

A pesar de las pocas fotos y videos que sube en la web, la China Suárez casi siempre deja saber que se encuentra bien, al lado de su pareja Mauro Icardi y sus tres hijos (Rufina, Magnolia y Amancio). Un ejemplo claro de ello se evidenció recientemente, cuando la actriz realizó una nueva publicación en Instagram.

La China Suárez en Instagram.

De acuerdo con la foto compartida a través de las historias de la ya mencionada red social, todo parece indicar que la China Suárez se aclaró el color del cabello y, ahora con el balayage realizado resalta mucho más el amarillo, mientras que el castaño claro se visibiliza en el fondo de la cabellera.

Tras la repentina decisión que tomó la China Suárez con respecto a su aspecto, los comentarios positivos y negativos no tardaron en llegar. Además, los detractores sacaron a relucir el nombre de Wanda Nara.

Las similitudes entre la China Suárez y Wanda Nara

Algunos cibernautas concluyen que la China Suárez se habría aclarado el tono de su pelo para parecerse a Wanda Nara, quien actualmente destaca con una melena rubia y recta sobre los hombros.

Wanda Nara en Instagram.

No obstante, varios usuarios compararon las fotos más recientes de la China Suárez y Wanda Nara para evidenciar las similitudes que hay en el tono de cabello de cada una y el efecto de balayage que ambas decidieron lucir para resaltar las facciones de sus respectivos rostros.

De cualquier forma, también es importante mencionar que, anteriormente, la China Suárez y Wanda Nara han coincidido en numerosas oportunidades con respecto al tono del cabello. En ocasiones, ambas han lucido su melena en castaño oscuro, amarillo y hasta negro.

Wanda Nara y la China Suárez.

Sin lugar a dudas, tanto la China Suárez como Wanda Nara buscan adaptarse a las tendencias actuales de belleza, aunque parecería ser una guerra de indirectas la similitud de sus retoques de imagen.