El jugado video de la China Suárez al borde de la censura que revolucionó Instagram

La China Suárez y Mauro Icardi son una de las parejas del momento. Jamás pasan desapercibidos. En Instagram comparten su día a día y se regalan elogios en las diferentes publicaciones.

La China Suárez

En esta oportunidad, Mauro Icardi compartió un video ultra hot de la China Suárez en donde se la puede observar bailando en primer plano con un look al límite de la censura. Mega ajustado y con transparencias.

El posteo de Mauro Icardi en Instagram.

La China Suárez combina estilos a la perfección. Las prendas must de la temporada son su especialidad y siempre va por más. No conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias y sus seguidores alucinan con cada outfit.

La China Suárez encandiló las redes con sus curvas en microbikini bicolor

La pareja de Mauro Icardi desató pasiones bailando con un conjunto de prendas mega sensuales. Un top mega ajustado al cuerpo en color blanco con detalles de transparencias. La actriz desató pasiones y la publicación causó sensación.

La China Suárez

Complementó el look llevando el cabello atado. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y para los labios mucho brillo labial. Los likes no se hicieron esperar y los mensajes de halagos invadieron al osado video.

La China Suárez encendió Instagram con un look de alto voltaje que dejó sin palabras a sus seguidores

La actriz tiene un estilo único. Siempre destaca y jamás pasa desapercibida. Sabe a la perfección como capturar la mirada de todos y conquistar los suspiros del público.

La China Suárez enamoró corazones luciendo un espectacular e infartante top en color blanco mega hot. Con transparencias y un estilo mega ajustado se llevó los aplausos del público y se robó los suspiros de sus fans.