El romántico mensaje de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel en medio del conflicto legal con Camila Homs

Durante los últimos días De Paul no paró de estar en boca de todos, no solo porque ganó con la Selección la Copa del Mundo, sino también por la compleja separación de su expareja Camila Homs.

Hace pocas horas se conoció el contenido de la causa legal que el futbolista inició en contra de su expareja por “amenazas y hostigamiento”.

En medio de todo esto, Tini Stoessel compartió un posteo sobre su año, las personas que la acompañaron y los momentos más especiales que vivió. Su novio, no tardó en responderle. “No pares de brillar, que a los que estamos cerca nos iluminas la vida.Te amo con todo mi corazón”, le comentó con emojis de corazón y una carita llorando de emoción.

El tierno mensaje de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel Foto: Twitter

Los comentarios estallaron en Instagram. La gran mayoría tirándoles buena onda. Pero claro, nunca faltan los críticos, quienes lo mandaron a cuidar a sus hijos o le recomendaron que se encargue de remediar la situación con la madre de ellos. En las redes sociales nada pasa desapercibido.

Por su parte, la Triple T siguió haciendo de las suyas y nuevamente compartió otras postales de amor hacia el campeón del Mundo. “Rodri finalmente se une al juego y la termina rompiendo jajaja haceme reír así toda la vida”, le dijo.

Rodrigo De Paul denunció a Camila Homs

En el ciclo de Intrusos (América) revelaron que Rodrigo De Paul denunció en la Justicia a Camila Homs por “amenazas y hostigamiento”.

Guido Záffora, periodista del programa, comentó lo sucedido: “Todo esto empieza por mensajes de WhatsApp que Camila le envió a De Paul. Él se preocupó al leer estos mensajes, que tienen un contenido irreproducible, y empezó a llamar a su entorno y abogados”. Por su parte, su colega, Maite Peñoñori, agregó: “Estos son dos de los mensajes que están en la Justicia, que fueron vistos por un escribano”.

Tini y Rodrigo De Paul, y el "palo" de Camila Homs.

“Todavía no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Yo me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos más que por ser campeón del mundo. No vas a tener paz”, le escribió Camila Homs a Rodrigo de Paul.