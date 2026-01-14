El escándalo con Luciano Castro sigue escalando y cada día se suman nuevos protagonistas a la historia de la infidelidad a Griselda Siciliani en un viaje de trabajo en Madrid. Ahora fue Leticia Siciliani, quien apuntó contra el actor por el engaño a su hermana.

Luego de que se filtraron los chats del actor a una mujer de 28 años que conoció en un bar de Madrid, la actriz está en el ojo de los medios por su relación con Luciano Castro. Después salieron otras versiones de que la habría engañado con otras mujeres, aunque no se confirmó.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

Por su parte, Griselda aseguró que aún sigue con el actor, a pesar del engaño. Leticia Siciliani fue consultada por el tema del momento y defendió su hermana de toda la polémica a su alrededor.

La palabra de Leticia Siciliani sobre el escándalo con Luciano Castro y su hermana

Al ser consultada sobre la canción que le dedicó Flor Vigna a la pareja, Leticia respondió contundente: "Me molesta cualquier persona que bardeé a mi hermana, me molesta mucho”.

En referencia a los rumores de que la relación entre los actores terminó, Leticia comentó: “Al menos yo no me enteré”.

En cuanto a si la actriz enfrentó a Luciano Castro por todo lo que pasó con su hermana, la famosa expresó con humor: “No, además me muero de la vergüenza, con lo que hizo, no podría decirle nada más que ‘qué vergüenza’”.

“Y sí, ¿qué va a decir? Era hora que lo dijera. Es que es para reírse, para decir ‘¿cómo se te ocurre, hermano?’”, dijo entre risas sobre el comentario que hizo Luciano de que se siente “patético”.

Por otro lado, la actriz contó que se ríe de los memes que hicieron de los audios del actor diciendo “hola, guapa” a la mujer que vive en España.