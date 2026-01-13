La tajante decisión que tomaron Griselda Siciliani y Luciano Castro tras los audios filtrados

Luciano Castro está en el centro la polémica desde que salió a la luz la infidelidad a su pareja Griselda Siciliani con una joven de 28 años cuando estuvo en Madrid por un viaje de trabajo. El actor vive una extrema exposición y momentos de angustia por su relación con la actriz.

En medio de la polémica infidelidad, sus exparejas Sabrina Rojas, con quien tiene dos hijos, y Flor Vigna dejaron indirectas para Luciano y Griselda, ya que el patrón de engaño del actor se vuelve a repetir. Cabe recordar que fue infiel a sus exs con la actriz.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

En un móvil que dio a Puro Show, el actor se mostró angustiado y pidió perdón a Griselda por el momento. “Yo lo que estoy atravesando es una vergüenza absoluta y una tristeza que cada día es más aguda y grande. Por el simple hecho que bastardeé algo que no da lugar. (...) Pero bueno, me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y más amo en mi vida“.

La actitud de Luciano Castro y Griselda Siciliani tras los nuevos audios filtrados

A pesar de que la actriz aseguró que sigue en relación con el actor, lo cierto es que no estarían atravesando un buen momento. No solo están en crisis, sino que Griselda decidió dejar de seguir al actor en redes sociales.

La actitud de Luciano Castro y Griselda Siciliani tras los nuevos audios filtrados

Luego de que se filtraran nuevos audios del actor a su amante, la actriz decidió dejar de seguirlo en redes.

La actitud de Luciano Castro y Griselda Siciliani tras los nuevos audios filtrados

Si bien nunca compartieron tantas publicaciones juntos, por ahora la actriz dejó en su feed las imágenes de ellos.

Por su parte, el actor también dejó de seguir a Griselda, todo indica que la relación habría llegado a su fin, después de la infidelidad con la española.