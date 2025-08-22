Barbie Vélez atraviesa un presente laboral intenso, combinando proyectos teatrales con su madre, Nazarena Vélez, y al mismo tiempo sosteniendo un emprendimiento personal que le brinda estabilidad económica. La actriz explicó que decidió dar este paso luego de sentir la necesidad de tener un ingreso más seguro, lejos de la incertidumbre que muchas veces atraviesa el mundo artístico.

En una charla en Storytime, el ciclo de streaming de Bondi, Nazarena fue directa al consultarle a su hija si había tenido trabajos paralelos. Allí, Barbie sorprendió al revelar que se animó a fundar su propia marca de fragancias: “Yo me abrí mi emprendimiento, no solo porque amo la fragancia sino por estabilidad”, aseguró.

Barbie lanzó nuevas fragancias.

Cuál es el emprendimiento de Barbie Vélez fuera de los medios

La actriz explicó que la iniciativa nació en conjunto con su marido, Lucas Rodríguez, y su papá. “Quería tener como esa cosa segura que, si bien son ventas también, no es nada seguro, quería tener eso fuera y poder estar tranquila. Lo creé con mi marido y mi papá. Teníamos ganas de hacer algo juntos y no sabía qué”, contó con entusiasmo.

Así nació Doble B, la línea de perfumes, cremas y body splash que lleva adelante desde hace casi un año. Según la página oficial del emprendimiento, los productos individuales rondan los 20 mil pesos, mientras que los kits llegan a los 33.500. La propuesta no solo le permite mantenerse activa comercialmente, sino también compartir un proyecto con sus seres queridos.

La cuenta del emprendimiento de Barbie.

En el mismo programa, Barbie recordó que no es la primera vez que se reinventa para sostenerse económicamente. “En pandemia me armé una feria. Vendíamos y me hice youtuber”, confesó, haciendo referencia a cómo buscó alternativas en tiempos difíciles.