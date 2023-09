El llanto desconsolado de Iliana Calabró en la despedida a Silvina Luna: “Me hace muy mal”

Este miércoles a la mañana comenzó el velatorio a Silvina Luna en una ceremonia de despedida íntima para sus amigos más cercanos y familiares. Luego se trasladó el cuerpo hasta el cementerio de la Chacarita. Los restos de la actriz descansarán en el Panteón de Actores.

Una de las famosas que estuvo presente y se mostró muy conmovida por la repentina muerte de su cólega es Iliana Calabró, quien expresó entre lágrimas: “En 15 días tener que venir a acompañar a dos personas queridas que tuvieron tan cerca mío parece como ciencia ficción, qué quiere que te diga, no lo puedo creer, tan jóvenes, llenos de vida y dos personas que pasaron por la mano terrible, terrible”.

El mundo del espectáculo en Argentina se encuentra sumido en la tristeza y el desconcierto tras la partida de Mariano Caprarola y Silvina Luna, dos figuras queridas en los medios de comunicación, en tan solo dos semanas.

Silvina Luna, ex participante de Gran Hermano, falleció el 31 de agosto después de una valiente batalla de casi tres meses contra una grave enfermedad que derivó en una insuficiencia renal aguda que comenzó luego de realizarse una cirugía estética.

“Y bueno, esta tarde va a haber una marcha pidiendo justicia, viste. Necesitamos que se sepa. Supongo que todos los que nos damnificados, que son montones, hay un grupo que me sumaron y que tuve que dejar de ver porque me hace muy mal, viste, me remueve”, continuó Iliana.

La actriz y panelista explicó la diversidad de razones por las cuales muchas personas no han denunciado sus experiencias.

“Algunos porque no quieren que la familia se preocupe, otros porque quizás no saben y no quieren hacer la denuncia para que no cobre notoriedad pública y preservar a los seres queridos, por ahí, qué sé yo, la mamá de un chico que quedó ciego y dice que su mamá es grande y no quiere que sepa”, expresó Calabró.

Qué dijo Iliana Calabró sobre Aníbal Lotocki en el último adiós a Silvina Luna

Mencionando a Aníbal Lotocki, el médico involucrado en intervenciones quirúrgicas relacionadas con estos casos, Iliana destacó: “Hay un culpable y quiero que la justicia actúe, aparte por toda esa gente que los tiene como si fuera una bomba de tiempo en el organismo”.

“Entienden que no saben en qué momento les puede despertar. Porque los chicos hace muchos años que se habían sometido y tarda un tiempo en que esto me quiere según lo que tengo entendido por el organismo. Entonces no puede prescribir, tiene que haber una excepción”, añadió.

La emotiva despedida a Silvina Luna (Foto: Clarín)