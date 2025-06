Iliana Calabró rompió el silencio tras la detención de su exmarido Fabián Rossi por lavado de dinero: “Me duele...”

La Corte Suprema de la Justicia rechazó el pedido de apelación de Fabián Rossi y otros condenados por el delito de lavado de dinero. El exmarido de Iliana Calabró se entregó voluntariamente en la Justicia y fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión en la causa conocida como la “Ruta del dinero K”.

Fabián Rossi, el exmarido de Iliana Calabró.

Luego de que se conociera la noticia de la detención, el foco de atención estuvo en su exesposa Iliana Calabró con quien estuvo casado más de veinte años y tuvo dos hijos.

La actriz y comediante rompió el silencio por la situación que atraviesa el padre de sus hijos, ya que irá a la cárcel por los delitos cometidos. Iliana y Rossi se casaron en 1990 hasta después que explotara el caso de corrupción en 2012. La pareja tuvo dos hijos: Nicolás y Stéfano.

Los hijos de Iliana Calabró y Fabián Rossi

A pesar de que, la famosa evita hablar del tema y rehízo su vida, tras la condena a su ex, habló del momento difícil que atraviesan sus hijos de 31 y 26 años.

Iliana Calabró rompió el silencio tras la condena a Fabián Rossi

La famosa habló con Puro Show sobre la noticia del momento y la detención de su ex. "Yo estoy bien, tratando de acompañar a mis hijos. Estos 12 años fueron angustiantes y doloroso. Me recuerda al momento más triste de mi vida. No quiero ni hablar”, expresó con dolor Iliana Calabró.

Al ser consultada si seguía el caso, ya que sus hijos se encuentran fuera del país, la actriz respondió: “Yo me entero por ustedes. Sí obvio, no me hubiera gustado”.

Luego, Iliana habló de cómo están sus hijos de 31 y 26 años con la condena a Fabián Rossi. “Es su papá... por eso trato de acompañarlos a ellos. Me duele lo que sufren y sufrieron por todo esto”, sentenció la actriz sobre el difícil momento de su familia.