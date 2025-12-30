El llamativo gesto de Wanda Nara con Martín Migueles que encendió los rumores de separación: “Él está encerrado”

Wanda Nara es una de las famosas argentina que siempre es noticia por lo que pasa con su vida. La mediática está en el ojo público por su relación con Martín Migueles, un hombre que era bajo perfil y con quien lleva varios meses. Salieron a la luz mensajes que él mandó a su ex para verse.

Los rumores de infidelidad fueron creciendo, y fue Claudia Ciardone, quien contó y mostró los mensajes que le mandó el personal trainer. Si bien en un principio Wanda intentó negar la veracidad de los hechos, ahora revelaron que la pareja no estaría en un buen momento.

Así celebraron Navidad Wanda Nara y Martín Migueles.

Aseguran que Wanda Nara se separó de Martín Migueles tras la infidelidad

Cabe recordar, que hace unos días la mediática volvió a Argentina con Migueles para buscar a sus hijas, que pasaron Navidad con el padre, luego viajaron los cuatro a Punta del Este, donde están pasando el verano. Hasta ese momento, la famosa aseguró que estaba todo bien.

Esta mañana salió a la luz que la pareja está en una crisis tras los rumores de infidelidad de parte de él. Según revelaron la mediática dejó de seguir a Martín Migueles en Instagram, una decisión que demuestra que la relación no está pasando por un buen momento.

Además, la periodista Pilar Smith dio información que le llegó de Punta del Este. “Escándalo. Wanda y Martín no se hablan. Él está llorando ahora. Se pelearon. Él mintió. Ella desilusionada”, contó la comunicadora.

Aseguran que Wanda Nara se separó de Martín Migueles tras la infidelidad

Por otro lado, Paula Varela contó en Lape club social más detalles de la separación. “Nos dicen que en este momento están peleados, que Wanda está muy mal. Separación podríamos decir”, comentó la periodista.

“Martín Migueles todavía está en la casa de Wanda, me dicen que está encerrado en un cuarto, muy triste”, agregó la periodista sobre la crisis que viven Wanda y su novio.