El comentario sin filtros de María Eugenia Ritó al video íntimo del novio de Wanda Nara: “Dar una vueltita...”

María Eugenia Ritó fue una de las figuras del teatro de revista y de la televisión argentina hace años atrás. La famosa regresó a los medios de comunicación después de estar un tiempo alejada y cada tanto es tendencia por sus comentarios. En medio de los rumores de infidelidad de Martín Migueles a Wanda Nara, la exvedette se sumó a la polémica.

Hace días, que el novio de la conductora está en boca de todos por los rumores de enviar mensajes a otras famosas. En medio del escándalo, Wanda aseguró que siguen juntos y mostró un video de su tarde en la pileta en Punta del Este.

María Eugenia Ritó

En la filmación, Wanda quiso mostrar a su familia disfrutando del verano esteño, pero en las imágenes se ve una parte íntima de su novio que fue comentado en redes sociales. María Eugenia Ritó, fiel a su estilo sin filtros, se hizo eco de la foto que subieron en X.

Así celebraron Navidad Wanda Nara y Martín Migueles.

El comentario de María Eugenia Ritó al novio de Wanda Nara

“Wanda sube la berenjena de su novio dura”, escribió el periodista Guido Zaffora para mostrar el video que subió la conductora de MasterChef Celebrity a Instagram. Las imágenes se volvieron viral y Ritó no dudó en dar su opinión.

“Qué lindo para dar una vueltita por ahí, con ese paquete, lo devuelvo enseguida”, comentó con picardía la famosa.

El comentario de María Eugenia Ritó al novio de Wanda Nara

La historia de Wanda Nara recibió comentarios a favor y en contra. Algunos la trataron de ser “ordinaria” por subir eso en medio de los rumores de infidelidad de su pareja, mientras que otros apoyaron su decisión de sumar indirectas en redes sin hablar.

Por su parte, la exvedette se sumó al tema del momento con una picante propuesta al novio de Wanda Nara. Ritó dio qué hablar con su ingenio y manera de estar presente en las temáticas virales.