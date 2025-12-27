Wanda Nara habló de su noviazgo con Martín Migueles y sorprendió al revelar cuánto llevan juntos

Wanda Nara volvió a sacudir las redes sociales con una publicación que rápidamente dio que hablar. La conductora de MasterChef Celebrity eligió poner fin a las especulaciones y aclarar de una vez por todas su relación con Martín Migueles.

En la postal que subió a sus historias de Instagram, se los ve abrazados en una playa al caer el sol, con el mar de fondo y una atmósfera de intimidad y cercanía. Él aparece con un buzo beige y lentes de sol, mientras que ella se muestra distendida, con un estilo deportivo y una bikini animal print, recostándose con naturalidad sobre el cuerpo de su pareja.

Evangelina Anderson y Martín Migueles.

Sin embargo, el verdadero detonante en redes fue el mensaje que eligió para acompañar la imagen. “Felices 6 meses”, escribió Wanda, junto a un corazón celeste.

Con esa breve frase, la modelo dejó al descubierto el tiempo que lleva su relación: ya son seis meses juntos. La revelación sorprendió a muchos, sobre todo porque hasta el momento la empresaria había optado por mantener su presente sentimental con una exposición mucho menor a la que suele acostumbrar.

Las alarmantes coincidencias que marcaron las exparejas del novio de Wanda Nara

Un nuevo foco de polémica se sumó a la historia de Wanda Nara y su vínculo con Martín Migueles, después de que Pochi lanzara una revelación contundente en vivo en Puro Show.

La panelista aseguró que mantuvo conversaciones con distintas exparejas del actual novio de Wanda y que, sin ponerse de acuerdo entre ellas, todas describieron una misma actitud que le resultó llamativa. “Todas las exparejas de Migueles coinciden en algo y es muy fuerte”, señaló Pochi, dejando en claro que no se trataría de un hecho aislado.

Así es la foto sin retoques de Wanda Nara y Martín Migueles.

Luego profundizó en su planteo y explicó: “Él ingresa a tu vida, intenta resolver todo, y después pasa el tiempo y empiezan a suceder otras cosas”.

La sorpresa en el estudio fue en aumento cuando le consultaron cuántas ex había entrevistado y su respuesta fue categórica: “Varias. Y entre ellas no tienen vínculo”.

Según remarcó, lo que más la inquieta es que los testimonios coinciden incluso cuando las mujeres no se conocen entre sí ni tuvieron contacto previo.