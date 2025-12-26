¿Wanda Nara engañada? Martín Migueles le escribió a su expareja, Claudia Ciardone: “Quiero verte”

Justo cuando Wanda Nara comenzó a mostrarse públicamente y feliz con su flamante novio Martín Migueles, cayó una bomba en el seno mediático: el empresario se comunicó con su exnovia para “invitarla a un café”.

Yanina Latorre contó detalles del, al menos, raro accionar de Migueles, quien tuvo un vínculo corto, pero vínculo al fin, con la modelo y exvedette, Claudia Ciardone.

Fue la propia Ciardone quien confirmó los dichos, además de compartir un audio que le envió. Según la modelo, Migueles primero le habría invitado un café y luego directamente le pasó su dirección.

“Wanda es la engañada”

La conductora de SQP lanzó como una bomba el titular: “Wanda es la engañada” y pasó a contar los hechos a los que las panelistas no pararon de sumarle picante.

Wanda Nara y Martín Migueles.

“Migueles le está escribiendo y mandando audios (no sexuales) a una famosa en retirada”, comenzó Latorre a desentramar el misterio. Enseguida, Ximena Capristo sumó que a ella también la había invitado a tomar un café: “Fui a Pasapalabra, lo vi, me saludó y me dijo ‘tomemos un café y charlamos’”. También Majo Martino aportó que “se anda haciendo el banana en el gimnasio del Chateau Libertador”.

Latorre contó que Ciardone estaba de novia hace muchos años con su actual marido, pero tuvo un impasse de 6 meses. Fue en ese momento en el que salió con Migueles unos 3 meses. “Lo dejó porque se dio cuenta que este salía con varias al mismo tiempo”, dijo la conductora. “Lo bloqueó de todos lados y no supo de él hasta ahora. Le mandó mensaje mediante otra persona para que lo desbloquee”, agregó.

“Quiero verte”

Yanina Latorre leyó los mensajes que intercambiaron Migueles y Ciardone después de charlar y dejar en claro viejos rencores. “¿Cómo viene tu semana? ¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte", le escribió sin ningún tipo de vergüenza el empresario.

Claudia Ciardone.

“¿Estás loco, Martín? Vos estás re expuesto. Esto te lo doy como consejo: aunque vos no seas conocido, Wanda está como en una vidriera. No tiene sentido que te arrisgues", fue la tajante respuesta de Ciardone.

La respuesta del novio de Wanda fue aun mucho más inesperada: directemente, le pasó la dirección de su casa de Nordelta. La modelo, no obstante, le reconoció que le gustó charlar y que quede “todo bien”, pero él insistió: “Por favor, tomemos un café”. Entre otros detalles que dio, Ciardone comentó que Migueles le dijo: “Wanda te odia”. “Siempre le gustó armar conflictos entre mujeres”, aseguró.