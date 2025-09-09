El llamativo gesto de Franco Colapinto con una famosa argentina que despertó rumores de romance

Después de ser relacionado con la China Suárez, el nombre de Franco Colapinto volvió a resurgir dentro del mundo del entretenimiento argentino debido a la inesperada acción que ejecutó mediante las redes sociales. El piloto actualmente lucha por asegurar un puesto en el Alpine para el 2026 y, es por ello que sus últimas participaciones en las carreras de la Fórmula #01 han dado mucho de qué hablar.

Sin embargo, durante las últimas horas, Franco Colapinto no se hizo notar por su desenvolvimiento en la pista, sino por un inesperado y sorpresivo acercamiento que tuvo con Zaira Nara, una de las modelos argentinas más codiciadas en la actualidad.

El gesto de Franco Colapinto que lo acercó a Zaira Nara

De acuerdo con la información que mostró la periodista Juariu mediante sus redes sociales, Franco Colapinto se acercó a Zaira Nara. Para dar constancia de ello, la influencer expuso la prueba pertinente y, sobre esta, escribió: “El like de Franco en la publicación de Zaira bailando en su cumple”.

Lo sorpresivo de esta acción es que, en el pasado, Franco Colapinto no le había dado like a las publicaciones de Zaira Nara, razón por la cual esta nueva reacción del piloto sorprende y llega en el momento oportuno: “Colapinto busca. Zaira soltera”, remarcó Juariu.

De llegarse a concretar dicho acercamiento, se generaría una nueva polémica en el mundo del entretenimiento. Esto debido al romance fugaz que tuvo Franco Colapinto con la China Suárez, quien está en conflicto con Wanda Nara, hermana de Zaira Nara.

Es por ello que distintos personajes del medio califican el Wanda Gate como un agujero negro en el que se entra y no se puede salir. Igualmente, es importante señalar que no hay otras acciones por parte de Franco Colapinto que den indicios de sus posibles pretensiones con Zaira Nara.

Mientras que la situación se esclarece, a Zaira Nara la relacionaron recientemente con el actor Victorio D’Alessandro, e incluso aseguraron que habían sostenido varios encuentros íntimos durante la celebración de su cumpleaños. Después, la modelo negó todas las especulaciones y afirmó que se encuentra soltera.