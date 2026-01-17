El impactante antes y después de Evangelina Anderson: así lucía en sus comienzos

Evangelina Anderson es una actriz, exvedette y modelo argentina que saltó a la fama al ser bailarina de Pasión de sábado, allí tomó relevancia por su carisma y belleza. Rápidamente, comenzó a trabajar en obras de teatro y programas de televisión, luego conoció a Martín Demichelis, se casó y se fueron a vivir al exterior. El matrimonio llegó a su fin después de casi dos décadas y con tres hijos en común.

La famosa está ahora en su mayor momento de exposición desde que está en MasterChef Celebrity, en donde generó el “shippeo” con Ian Lucas y todo lo que pasa con ellos da repercusiones.

Evangelina Anderson

Desde hace varios años, incluso viviendo en el exterior, Evangelina tiene una gran comunidad de seguidores en las redes sociales con los que comparte su vida, sus viajes, trabajos y momentos en familia. La modelo, más allá de su carrera artística, tiene un pasado como docente, ya que estudió y se recibió de maestra jardinera.

El cambio irreconocible de Evangelina Anderson: cómo era antes de ser famosa

Evangelina Anderson contó hace mucho tiempo que ella, antes de ser tan reconocida mediáticamente, estudió una carrera profesional y logró recibirse. Si bien en ese momento ya tenía algunas apariciones públicas, no eran tan famosa.

Evangelina Anderson cuando era docente de nivel inicial

La exesposa de Demichelis estudió y se recibió de maestra jardinera, logró ejercer un tiempo la profesión. Hasta que comenzó a tener muchos trabajos en la televisión, luego se casó y se fue al exterior. Hace un tiempo fue ella misma quien compartió una foto junto a sus compañeras de trabajo de ese entonces.

Evangelina Anderson cuando comenzó en la televisión

Evangelina en su juventud lucía un color rubio, más platinado y tenía flequillo para el costado, si bien no cambió mucho, solo el paso del tiempo común a todos.

También la modelo tuvo otros looks, ya sea colores oscuros, platinados o rubios más oscuros. La foto que se hizo viral de ella es de sus comienzos en Pasión de Sábado, en donde tenía un rubio oscuro, raya al medio y a los costados.