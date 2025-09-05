El ida y vuelta entre Sofi Martínez y Lionel Messi que no pasó desapercibido: “Es un montón”

Desde la recordada entrevista en Qatar 2022, en la que Sofi Martínez hizo llorar a Lionel Messi, los rumores de un posible romance entre el capitán de la Selección y la periodista nunca han dejado de circular. Cada vez que se cruzan en algún evento, los comentarios sobre que “algo pasa” entre ellos se reavivan, y anoche, tras la victoria de la Selección frente a Venezuela, no fue la excepción.

Sofi Martínez y Lionel Messi en la gala del Balón de Oro del pasado lunes en París Foto: ESPN

Sofi Martínez se convirtió en tendencia en redes sociales y despertó un intenso debate por la entrevista que le realizó a Messi después del partido en el Monumental, junto a Gastón Edul para Telefe y TyC Sports. ¿El motivo de la polémica? Según algunos usuarios críticos, las preguntas de la periodista habrían sido copiadas de su colega, generando comentarios divididos entre los seguidores.

La inesperada conversación que tuvieron Sofi Martínez y Lionel Messi

Todavía conmovido tras su último partido con la Scaloneta en Argentina, que finalizó 3-0 y en el que convirtió dos goles, Lionel Messi dialogó con la prensa sobre sus expectativas de cara al próximo Mundial y cómo se imagina dentro de unos meses. “¿Es una decisión que tomaste o lo dijiste por lógica de calendario?“, preguntó Edul sobre el campeonato.

“Por edad, lo más lógico es que no juegue el otro Mundial. Pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas. Voy día a día, partido tras partido, vengo de estar parado unos días”, respondió la Pulga. Ante esto, Sofi consultó: ”¿Eso quiere decir que no tenés una decisión tomada respecto al próximo Mundial? Cada vez estamos más cerca…”.

Consciente del paso del tiempo para un deportista de su edad, Leo Messi le respondió a Sofi: “Nueve meses pueden pasar muy rápido, pero a esta altura es un montón”. A pesar de que la periodista solo había profundizado ligeramente la pregunta de su colega, algunos usuarios la criticaron duramente, acusándola de falta de profesionalismo.

Más adelante en la charla, Messi compartió con Sofi la emoción que le provocó sentirse rodeado del cariño de los argentinos en su país, algo que le había costado lograr tras muchos años. “Se te vio emocionado, cuando entraste con tus hijos, cuando sonó el himno también…”, le comentó ella.