Lo que no se vio del encuentro entre Lionel Messi y Charly García en el Monumental

Fue el último partido de Lionel Messi en la Selección Argentina como local por Eliminatorias y nadie quiso faltar. Charly García, flamante estrella del rock nacional, estuvo en el Estadio Monumental y cuando terminó el partido se acercó al vestuario del combinado nacional. Allí, se encontró con los jugadores y protagonizó videos que están dando vuelta en redes sociales.

Los videos de Charly García y Messi juntos

El que más repercusión tuvo fue el que se encuentran a la salida del estadio de River. El capitán en su auto, de fondo Antonela Rocuzzo sonriendo, y Charly, que se acercó, le estiró la mano y fue breve con él: “Que Dios te bendiga”, le dijo y le tiró un beso.

El otro, que es menos viral, pero de a poco está ganando fuerzas en redes sociales, se dio en zona mixta. Messi hablaba con los medios de comunicación y cuando deja de hacerlo, se va caminando y justo coincide con el cantante. El futbolista no se da cuenta de la situación, pero ambos salían a la par de los anillos del Monumental.

La conmovedora frase de Messi tras el 3-0 de Argentina a Venezuela

La Selección Argentina vivió una noche histórica en el Estadio Monumental. Con un contundente 3-0 frente a Venezuela, el equipo de Lionel Scaloni no solo aseguró un cierre perfecto en las Eliminatorias Sudamericanas como local, sino que también despidió a Lionel Messi en lo que podría haber sido su último partido oficial en casa.

El capitán argentino, autor de dos goles, se emocionó junto a sus compañeros al finalizar el encuentro y sorprendió con una frase que conmovió a todos: “Me van a hacer llorar”.

Con la clasificación al Mundial 2026 ya asegurada, la Albiceleste celebró a lo grande, pero la atención se centró en el futuro del 10, quien reconoció que este partido iba a ser su último en Argentina por Eliminatorias.