MasterChef Celebrity sigue su curso y cada noche conquista al público con Wanda Nara en la conducción, los participantes famosos y el jurado. El reality de cocina está en la etapa de repechaje, donde compiten los que fueron eliminados o nuevos que son reemplazo de los que se fueron. En medio de eso, Emilia Attias se enfrentó con Esther Goris y hubo un momento tenso.

Las actrices buscaban la posibilidad de ganar el lugar en el repechaje para estar en la competencia. Es por eso que, para darlo todo, se enfrentaron por un ingrediente y la pelea escaló tanto que debieron intervenir los jurados y la conductora.

La consigna del programa era cocinar con pescados de mar y río. Esto llevó a que el salmón fuera el conflicto entre las actrices. Tanto Esther como Attias tomaron el mismo ingrediente y ninguna quiso ceder, por lo que discutieron y forcejearon.

La pelea entre Emilia Attias y Ether Goris en MasterChef Celebrity

La pelea entre Emilia Attias y Ether Goris en MasterChef Celebrity

Las dos mujeres tomaron el mismo producto, Goris propuso que dividieran en dos, pero Emilia no aceptó y el ambiente se volvió tenso ante el tire y afloje.

En medio del conflicto decidió intervenir Wanda Nara para dejar en claro cómo son las reglas de la competencia. “Lo agarró primero Emilia y te toca cocinar esto. Entrá al mercado, por favor”, le dijo la conductora.

Ante esto, Goris optó por buscar otro pescado, y su elección fue el dorado. Después de cocinar, Esther tuvo una buena devolución del jurado y le dijo a su contrincante que le “agradecía”.

“Tiene que prometer no robar más nada”, le respondió picante Emilia a su compañera tras el episodio que vivieron.

“Casi se van a las trompadas”, le recordó Wanda sobre el momento que vivieron.

Cuando fue el turno de Emilia, el jurado le recordó el conflicto y la actriz defendió su postura: “No lo iba a soltar, era mío”.