El fuerte cruce de Nancy Dupláa y Pablo Echarri con Eduardo Feinmann por sus dichos sobre Luca Martin

En su participación como panelista en Bendita TV, Luca Martin quiso hacer un chiste vinculado a la edad de Chiche Gelblung, pero el comentario fue considerado fuera de lugar y provocó un fuerte rechazo. La repercusión fue inmediata: en redes sociales se multiplicaron las críticas y varias figuras públicas salieron a cuestionar sus dichos. Entre las reacciones más contundentes estuvo la de Eduardo Feinmann.

El periodista no se limitó a repudiar la frase, sino que fue más allá y terminó cruzando un límite al dirigir sus críticas hacia Nancy Dupláa y Matías Martin, padres de Luca, con expresiones que generaron polémica.

Esto fue lo que dijeron Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Como era de esperarse, Nancy Dupláa reaccionó rápidamente. Desde su cuenta de X, citó el fuerte mensaje de Feinmann y respondió con un tono sereno: “Gran madera la de Luca: sensible, empático, buen hijo, buen amigo... va a aprender a manejar mejor su lengua y estaremos para ayudarlo”.

No obstante, el cierre de su mensaje fue breve y filoso: “¿Será que el del ‘ejemplo’ sos vos? ¿Cómo? ¿Operando contra los médicos del Garrahan? ¿O maltratando estudiantes? El mundo del revés”.

Quien tampoco quedó al margen del cruce fue Pablo Echarri. Desde la misma red social, el actor decidió enfrentar al periodista con un tono aún más confrontativo que el de su esposa.

“Che cagón, vivió más de 20 años conmigo el chico… ¿No tenés nada para decirme? ¿O solo vigilanteás mujeres?”, lanzó, visiblemente enojado. Sin embargo, el mensaje no obtuvo respuesta.

Qué expresó Eduardo Feinmann tras el comentario de Luca Martin

Visiblemente molesto por lo que interpretó como una grave falta de respeto de Luca Martin hacia Chiche Gelblung, el periodista lanzó una dura reacción en la que se preguntó: “¿Quién es este pelotudo e irrespetuoso?”, y luego fue aún más allá al afirmar: “Cuando hay un ADN de mierda, cuando los genes son una mierda, nacen seres de mierda. Este Luca Martin es un claro ejemplo”.

Sin embargo, pocas horas más tarde moderó en parte su mensaje y reorientó sus críticas exclusivamente hacia Nancy Dupláa. “De tal palo tal astilla. Esta astilla es del palo llamado Nancy Dupláa. Se crió con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto. Nada tiene que ver Matías Martin, un gran tipo, con grandes valores”, expresó en un nuevo posteo.