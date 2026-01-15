Chiche Gelblung habló sobre los dichos de Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin: “Es un pel..., como el padre”

Luca Martin, hijo de Matías y Nancy Dupláa, forma parte del nuevo panel de Bendita, en la flamante etapa que encabeza Edith Hermida tras la salida de Beto Casella. En ese contexto, aunque bien al estilo de prgrama, hizo un comentario un tanto fuera de lugar sobre Chiche Gelblung y generó rechazo. Este jueves, el periodista le respondió.

En diálogo con Puro Show, Gelblung dijo que no había escuchado los dichos ni se lo habían comentado. Y lejos de tomárselo como algo agresivo, solo afirmó que “seguramente” cuando Luca era chico él ya viejo. No obstante, dejó en claro: “Primero hay que llegar (a viejo)”. El periodista, a sus 81 años, sigue activo e incluso conduciendo un programa en vivo.

Al mismo tiempo agregó que no le ofenden “de ninguna manera” las palabras del chico, pero sorprendió con su opinión respecto de Matías Martin, padre de Luca y colega suyo. “No sé como calificarlo, es un pelotudo, pero el padre tambien es un pelotudo. De tal palo tal astilla. Si lo hace feliz, no hay problema. Lo que sí: a viejo hay que llegar, no es fácil", subrayó.

Si bien dijo que no tuvo ningún problema en particular con Matías Martin, reafirmó el término, señalando que se tratana de “una opinión”: “Me parece un pelotudo, es una opinión”.

Qué dijo Luca Martin sobre Chiche Gelblung

Todo empezó cuando en Bendita mostraron el clip de una accidentada salida al aire de Chiche por Net TV. El influencer dio su opinión, que llamó la atención y por la que terminó siendo cancelado.

“No quiero sonar ‘edadista’ con esto, el edadismo es el prejuicio a la gente de la tercera edad o gente más grande… gerontofobia”, comenzó su opinión Luca.

“Pero, ¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, Chiche ya estaba viejo cuando yo era un nene. Me pone mal verlo ahora, me hace mal”, expresó el hijo de los famosos entre risas.

Ante esto, rápidamente intervino Edith Hermida, quien cuestionó al joven: “No tengamos edadismo chicos, no está bueno. Aparte me parece que a pesar de todo él sigue manejando una editorial maravillosa, Chiche hace escuela en televisión”.

El descargo de Luca Martin tras sus comentarios polémicos

Tras el revuelo que generó su comentario fuera de lugar para una eminencia del periodismo, Luca hizo un descargo y pidió disculpas de una forma particular.

Luca Martin

“No creo que haga falta aclarar nada más que la realidad que sí, yo siempre lo conocí como un señor más grande. Siempre conocí su personalidad con esas reacciones. Nunca quise implicar que por su edad él merezca menos o esté mal lo que esté haciendo”, expresó el panelista tras sus dichos.

Luego, el influencer comentó: “Yo nomás quería remarcar que Chiche toda la vida hizo como la misma performance, la misma versión de su persona y yo siempre lo conocí así, nunca quise insultarlo al divino Chiche pero bueno me alegra tener esta situación para este episodio de Bendita”.