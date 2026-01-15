Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, hizo un polémico comentario sobre Chiche Gelblung y causó repudio

Luca Martin es el hijo de Matías y Nancy Dupláa que tiene un carisma único y sabe desenvolverse frente a cámara. El joven es un influencer, trabaja en televisión y no tiene problemas en decir lo que piensa. En ese contexto, dijo un comentario fuera de lugar sobre Chiche Gelblung y generó rechazo.

El hijo de los famosos está Bendita como panelista, fue allí que mostraron un clip de una accidentada salida al aire de Chiche por Net Tv y el influencer dio su opinión, que llamó la atención, y terminó siendo cancelado.

“No quiero sonar edadista con esto, el edadismo es el prejuicio a la gente de la tercera edad o gente más grande… gerontofobia”, comenzó su opinión Luca.

“Pero, ¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, Chiche ya estaba viejo cuando yo era un nene. Me pone mal verlo ahora, me hace mal”, expresó el hijo de los famosos entre risas.

Ante esto, rápidamente intervino Edith Hermida, quien cuestionó al joven: “No tengamos edadismo chicos, no está bueno. Aparte me parece que a pesar de todo él sigue manejando una editorial maravillosa, Chiche hace escuela en televisión”.

El descargo de Luca Martin tras sus comentarios polémicos

Tras el revuelo que generó su comentario fuera de lugar para una eminencia del periodismo, Luca hizo un descargo y pidió disculpas de una forma particular.

Luca Martin

“No creo que haga falta aclarar nada más que la realidad que sí, yo siempre lo conocí como un señor más grande. Siempre conocí su personalidad con esas reacciones. Nunca quise implicar que por su edad él merezca menos o esté mal lo que esté haciendo”, expresó el panelista tras sus dichos.

Luego, el influencer comentó: “Yo nomás quería remarcar que Chiche toda la vida hizo como la misma performance, la misma versión de su persona y yo siempre lo conocí así, nunca quise insultarlo al divino Chiche pero bueno me alegra tener esta situación para este episodio de Bendita”.