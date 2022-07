Luciana Salazar sigue disfrutando de sus días de sol y calor en Europa, donde ha recorrido diferentes destinos antes de reencontrarse con Matilda en España.

Es que la nena de cuatro años había viajado días antes sin su mamá, siendo su primer viaje largo sin ella, aunque estuvo acompañada por sus abuelos en todo momento.

A través de sus historias y el feed de Instagram, Salazar compartió el momento en el que se reencontró con su hija en Ibiza. En las fotos se ven ambas sentadas sobre un tronco caído.

Las fotos del encuentro entre Luciana Salazar y Matilda Salazar. Foto: Instagram

“Ibiza con la más linda. Te amo”, escribió Luciana para celebrar el tierno encuentro junto a Matilda, el cual recibió cientos de corazones rojos y comentarios por parte de sus admiradores en la red social de la camarita.

Las fotos del encuentro entre Luciana Salazar y Matilda Salazar. Foto: Instagram

El pedido de Martín Redrado a Luciana Salazar sobre Matilda

Hace unos días se conoció que el economista le hizo saber a la modelo que requiere ayuda profesional presente para darse un posible reencuentro con la nena.

Esto ocurrió con los chats que Lío Pecoraro mostró, donde Redrado dio su versión sobre su relación con Luciana y la pequeña.

Luciana Salazar y Matilda son bastante unidas. Foto: Instagram/salazarluli

“Ahí él cuenta que ‘siempre está’ para Matilda, algo que no es verdad porque no cumple con lo pactado desde el mes de febrero”, expresó Salazar, quien luego agregó: “por otra parte, es muy gracioso: dice que no quiere hablar de su vida privada, pero, cuando Lío le pregunta si quiere revincularse con mi hija, dice que lo haría si hubiera un profesional presente”.