Luciana Salazar y Martín Redrado fueron una de las parejas más famosas del país durante el tiempo que estuvieron juntos. Es en este sentido que, no resulta extraño que a varios años de su separación sigan dando de qué hablar.

Redrado contrajo matrimonio con Lulú Sanguinetti el pasado 19 de julio, por lo que los principales medios de comunicación y las redes sociales apuntaron sus oídos hacia Luciana Salazar.

Lulú Sanguinetti, Martín Redrado y Luciana Salazar.

Si bien en principio la modelo intentó eligió no referirse a su ex pareja y mucho menos a su nuevo matrimonio, decidió aceptar una entrevista con el programa de televisión “Socios del Espectáculo”, donde, reveló detalles nunca antes mencionados.

Cómo fue el acuerdo entre Luciana Salazar y Martín Redrado

Durante la conversación telefónica con “Socios del Espectáculo”, Luciana Salazar se refirió como nunca antes a su relación con Martín Redrado y cómo fue en su trayecto final.

Es en este sentido que, reveló un acuerdo súper controversial que tenía con el economista: “Matilda siempre fue un proyecto de los dos, de Martín Redrado y Luciana Salazar. Pasaron cosas en el medio, pero siempre el proyecto fue con él. Durante el año que Matilda se estaba gestando, nosotros nos separamos de forma ficticia en público. Nosotros seguimos todo ese año juntos”.

Luciana Salazar y Martín Redrado cuando estaban juntos.

En cuanto a la tutoría de Redrado sobre Matilda, Luciana explicó “Él firmó a través de una escribana pública para que el día de mañana no tuviera problemas por si pasaran cosas, sucesiones, herederos, todo eso”.

“Tiene que ver con algo que no sé si oculté o mentí por él, que fue uno de los pedidos que hizo él con todo este tema y yo se lo acepté en su momento hasta el día de hoy” expresaba Luciana sobre su acuerdo frente al público y las cámaras con Redrado.

Fue así que, Luciana fue categórica para descartar cualquier tipo de duda “Pero para que se entiendan las cosas, y sin tener que contar toda la historia, porque creo que la primera que lo tiene que saber es mi hija y voy a ser muy cautelosa con eso. Yo mentí por pedido de Martín”.

“Mentir fue parte del acuerdo porque él tenía miedo que todo su entorno le empiece a cuestionar cosas que él no quería aclarar. Todo lo que él muestra para el público es lo que no es personalmente. Todo lo que él muestra para el afuera no es la verdad. Lo digo yo que viví con él” finalizaba la modelo.