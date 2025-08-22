El escandaloso motivo por el que Luciano Castro y Gonzalo Heredia están peleados a muerte: “Fue una traición...”.

Luciano Castro y Gonzalo Heredia compartieron durante años distintos proyectos teatrales y televisivos, forjando un vínculo profesional y personal muy cercano. No obstante, Paula Varela contó en Intrusos que esa relación se resintió durante la obra Desnudos, donde también actuaban Sabrina Rojas y Brenda Gandini.

Desnudos, la obra que protagoniza Luciano Castro, Sabrina Rojas, Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Luciano Cáceres y Mey Scapola (Foto: Instagram/ @castrolucianook)

La razón por la que se pelearon Luciano Castro y Gonzalo Heredia

“En ese momento Castro y Rojas blanquearon su separación, y puertas adentro la situación se volvió muy incómoda”, detalló la panelista. Según su versión, el conflicto apareció porque “Luciano esperaba que Gonzalo tomara partido y que apartaran a Sabrina del elenco”.

Como eso no sucedió, Castro se sintió defraudado y decidió abandonar la obra. Varela agregó que, en realidad, el actor esperaba que lo convencieran de continuar, pero nada de eso pasó.

Varela además contó cuál fue el punto que más golpeó a Castro en medio del conflicto: “Lo que más lo molestó a Luciano es que Gonzalo no hiciera nada para retenerlo”. A esto se sumó que, según trascendió, tanto Heredia como Gandini habrían mostrado mayor apoyo a Sabrina que a él, lo que terminó de acentuar la distancia en la relación.

Desde el círculo cercano a los protagonistas dieron otra versión de lo ocurrido. “Luciano sintió esa actitud como una especie de traición, mientras que Gonzalo y Brenda habrían interpretado la postura de Castro como un capricho”, señaló Varela, remarcando que el quiebre entre ellos fue mucho más profundo que un simple malentendido.

Luciano Castro, Luciano Cáceres y Gonzalo Heredia (Instagram/@castrolucianoook)

El incidente significó un punto de quiebre en una amistad que hasta entonces era considerada un ejemplo de compañerismo en el ambiente artístico. Los rumores sobre el conflicto se intensificaron cuando dejaron de aparecer juntos en público, dejando claro que la relación ya no era la misma.

Con el tiempo, cada uno emprendió su propio camino en diferentes proyectos y, hasta ahora, no se han registrado indicios de reconciliación. Lo que parecía un vínculo sólido quedó afectado por un conflicto interno que nunca se logró solucionar.