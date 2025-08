El aterrador motivo por el que Gonzalo Heredia se alejó de su madre: “Infidelidades, abusos y...”

Este viernes se emitió la entrevista de Luis Novaresio a Gonzalo Heredia en A24. Durante la charla sobre su novela Extranjera, centrada en la búsqueda de identidad, el actor y escritor contó que tomó la decisión de distanciarse temporalmente de su madre.

La razón por la que Gonzalo Heredia se alejó de su madre

Durante la entrevista, Gonzalo Heredia se refirió a los lazos familiares y reveló detalles íntimos sobre su historia personal. “Mi madre fue abandonada en un potrero”, contó Heredia, y luego confesó: “Hubo un tiempo en que fui muy apegado a ella, pero en un momento decidí que debía alejarme de ella”, al tiempo que explicó: “Desde la pandemia tuvimos un cierto alejamiento”.

El actor también profundizó en su nueva novela, inspirada en su abuela paterna, Emme, de origen sirio. Allí construye un universo femenino marcado por la herencia familiar: “En mis siestas familiares había secretos, infidelidades, abusos”, describió.

En otro momento de la charla, Gonzalo Heredia reflexionó sobre su forma de construir personajes y cómo esto se conecta con su vida personal. “Mis personajes están incompletos, rotos y muchas veces no saben cómo resolver las cosas, me pasa a mí que no tengo todas las respuestas para mis hijos”, dijo Heredia, trazando un paralelismo entre su rol como padre y su labor como escritor.