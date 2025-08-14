El enojo de Julieta Prandi ante la desubicada pregunta de Analía Franchín sobre Claudio Contardi: “Empatía cero”

Julieta Prandi y Analía Franchín protagonizaron un inesperado momento de tensión, debido a una pregunta que se realizó mientras estaban en vivo por “A la Barbarossa”. Concretamente, la situación se dio cuando, en el ya referido programa, hicieron un pase telefónico con la novia de Emanuel Ortega.

Tal como se pudo apreciar en pantalla, en el pase correspondiente abordaron la condena impuesta al empresario Claudio Contardi, por los innumerables abusos que este le propició a Julieta Prandi cuando estaban casados.

Claudio Contardi recibió una condena de 19 años de prisión.

El fuerte enfrentamiento entre Julieta Prandi y Analía Franchín

Tras escuchar la palabra de Julieta Prandi, quien habló sobre los 19 años de prisión que le impusieron a su exmarido, Analía Franchín (quien forma parte del panel de A la Barbarossa) le dijo: “Vos tenés hijos con él y él tiene hijos con otra, creo que es muy difícil ponerse en el lugar de esa mamá con una beba de 20 días. En ese sentido, ¿vos estarías de acuerdo con que le den la domiciliaria para paternar a esa nena?”.

Ante la interrogante en cuestión y, visiblemente, molesta por la pregunta de Franchín, Julieta Prandi respondió: “Me cuesta responderte, porque siempre tu empatía conmigo fue cero. Sos la única en esa mesa que me está pidiendo que me ponga en la piel de esa familia. ¿Quién se puso en mi lugar tantos años?”.

No obstante, Julieta Prandi decidió ser mucho más firme con sus palabras y completó: “Me sorprende que tu único interés sea hablar de lo bien que lo defiende este nuevo abogado o que digas ‘pobre la nueva esposa’. No tengo por qué ponerme a pensar en esa familia. Pienso que este ser nefasto tuvo una beba solo para tener este recurso”.

Sumado a ello, Julieta Prandi concluyó: “Yo conozco de quién estoy hablando, lo padecí 20 años. Te puedo decir que hasta eso está calculado en su vida. Tengo que ponerme a pensar en mí. Les agradezco la comunicación, pero voy a dejar esto acá”.

En vista de la respuesta recibida por parte de la entrevistada, Analía Franchín reconoció su fallo y dijo: "“Te pido disculpas, yo estaba pensando en esa bebita”.

Sin embargo, todo parecería indicar que Julieta Prandi no aceptó las disculpas de Analía y, en su lugar, contraatacó: "Por favor te lo pido, pasé un infierno. Te puedo caer más o menos simpática, ¿me querés poner a pensar en esa bebita? No tengo nada contra esa nena”.

Como es de suponer, el cruce entre ambas figuras se magnificó de forma significativa en las redes sociales y, es por ello, que Analía Franchín intervino en “Intrusos” con una importante aclaratoria.

Concretamente, Analía Franchín explicó: “No creo que haya estado desubicada la pregunta en el sentido de que, ella, al ser mamá los protege a sus hijos de un ser nefasto y entonces el argumento que él utiliza para pedir la domiciliaría es precisamente el de su hija recién nacida”. Por último, la panelista de “A la Barbarossa” concluyó: “Entiendo que se lo tomó mal y estuvo de más mi pregunta. Le pido disculpas”.