El emotivo recuerdo de Agustina Cherri sobre Romina Yan: “Siempre le hacía escenas de celos”

Agustina Cherri es una de las actrices más queridas por todos, empezó desde muy chica en telenovelas juveniles de Cris Moena y sus personajes siguen vigente en la memoria de los espectadores.

Ganó como Mejor Actriz Foto: Instagram/agustinacherriok

Sobre todo, Chiquititas que fue la novela que marcó a todos los adolescente y chicos, Agustina fue parte de ese proyecto y de varias ficciones que tuvieron a Cris Morena como su productora. El vínculo que une a la actriz y la directora es muy fuerte.

Es por eso que la actriz, cada vez que habla de Cris Morena y su familia se emociona y tiene palabras de cariño para ellos. Fue en el programa “La Peña de Morfi”, donde Cherri habló sobre el vínculo que la unía con la hija de la productora, Romina Yan.

La relación de Agustina Cherri y Romina Yan

Cuando comenzó su carrera como actriz, era muy chica y pasaba muchas horas en el set de grabación, para ese entonces Romina era la más grande del grupo, pero se unía a ellos en sus aventuras y parecía ser una más.

Agustina Cherri en Chiquititas Foto: gentileza la 100

Entre lágrimas recordó cómo era su relación: “Romina tenía veintipico de años, pero nos comandaba, nos cuidaba. Yo me acuerdo que era muy apegada a ella y muy celosa yo de ella. Yo no quería que hable con ninguna otra chiquitita, la quería para mí y siempre le hacía escenas de celos”.

Y agregó: “Ella era muy amorosa con todos los chicos, no solo conmigo y a mí me daba celos. Yo me empacaba y ella se comunicaba conmigo a través de cartas”.

Agustina Cherri y su relación con Romina Yan Foto: gentileza ciudad magazine

En cuanto a su relación con Cris Morena, comentó: “Nos juntamos a tomar el té, charlamos de la vida y por supuesto, todo lo que tiene que ver con Romina, lo que significaba para mí”.

Agustina fue protagonista de varias novelas infantiles que fueron producidas por Cris Morena, comenzó su carrera muy chica por lo que tiene un vínculo muy fuerte con la productora.