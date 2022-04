El nombre de Pablito Castillo no es nuevo dentro del mundo de los influencers. Sus videos de humor son muy populares en diferentes redes sociales, especialmente en TikTok, donde tiene más de 4.7 millones de seguidores.

Su fama y el estilo de su contenido lo llevó a ganar el premio “Martín Fierro Digital” en la categoría de TikTok el año pasado, siendo una de las figuras destacadas de aquella gala.

Pablito Castillo posando con el Martín Fierro. Foto: Gentileza/Clarín

Ahora, Castillo vuelve a ser noticia por lograr uno de sus sueños: darle una casa propia a su madre. A través de un video en TikTok, Pablito reveló cómo fue el momento en el que sorprendió a su mamá.

“Los sueños se cumplen”, esta fue la descripción que acompañó al video del influencer, el cual ha logrado más de 237 mil corazones rojos por parte de los usuarios de la red social.

Sin embargo, esta no fue la única publicación viral que hizo Castillo sobre el emotivo momento. En su cuenta de Instagram, el tiktoker publicó un collage de una foto junto a su mamá y al Martín Fierro, además de otra donde se lo ve trabajando en una cocina.

El collage que publicó Pablito Castillo en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram/pablitocastilloo

“Trabaje de Bachero lavando platos, ollas, limpiaba la cocina, era el primero en llegar y el último en irme. Todo era para ayudar a mamá que no nos falte nada en la casa”, escribió.

El mensaje del posteo en Instagram de Pablito Castillo. Foto: Instagram/pablitocastilloo

Luego agregó: “Pero mis sueños eran otros, no baje los brazos, creí en mí cuando todos decían no vas a llegar a nada con tus videos, Cumplí mis sueños haciendo sentir orgullosa a mi familia. Aun así, siempre teniendo el mismo objetivo: que no le falte nada a mamá”.

Quién es Pablito Castillo

Pablo Castillo, más conocido por como Pablito en las redes sociales, nació en Florencio Varela. Se convirtió en ganador de un Martín Fierro Digital por su éxito logrado en TikTok.

Sobre sus inicios, Clarín señaló en un artículo que el influencer inicio su carrera como creador de contenido en 2016, cuando se arriesgó a publicar en Facebook un video de él mismo bailando que logró hacerse viral en la red social.