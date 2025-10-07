El duro relato de Camilota sobre su salud mental que generó preocupación: “Muchas veces quise matarme”

Camilota, la hermana de Thiago Medina, brindó una conmovedora entrevista en Intrusos (América), donde habló con total sinceridad sobre los momentos más difíciles que atravesó y cómo logró encontrar refugio y fe en Dios.

La emoción de Camilota al contar la reacción que tuvo Thiago Medina cuando lo fue a visitar: “Nos escucha”

La conversación, que comenzó al mencionar la evolución favorable de Thiago tras el grave accidente en moto ocurrido el 12 de septiembre, tomó un tono más íntimo cuando Camilota recordó el episodio que dejó una huella profunda en su vida.

El inesperado episodio que vivió Camilota, la hermana de Thiago Medina

Durante la entrevista, Karina Iavícoli no dudó en hacer una pregunta directa: “Antes de esto, ¿eran creyentes?”. Ante esto, Camilota, visiblemente emocionada, abrió su corazón y relató el doloroso hecho que la llevó a reencontrarse con la fe.

“Sí, yo desde los 17”, comenzó diciendo. Luego, compartió una confesión que conmovió a todos: “Muchas veces quise matarme, quitarme la vida, y una hermana me llevó a la iglesia. Fue cuando mi mamá falleció. Para mí se me había acabado el mundo”.

En ese momento tan difícil, su hermana Cristina fue quien se transformó en su gran apoyo. “Mi hermana Cristina me llevó a la iglesia y me enamoré de Dios“, expresó Camilota, destacando que la fe se convirtió en su sostén y su salvación.

La fe de Camilota y su unión con Daniela Celis

En el marco de la sorprendente recuperación de Thiago, Camilota también habló sobre las distintas maneras de expresar gratitud.

“Muchos me dicen que no fui a Luján, a agradecer. Yo no creo en las estatuas. Yo creo en Dios“, afirmó con convicción, marcando una clara diferencia respecto de la expareja de su hermano.

Daniela Celis contó que cumplió su promesa por la recuperación de Thiago Medina

Cuando le consultaron por Daniela Celis, quien sí visitó la Basílica para rezar y agradecer por la mejoría de Thiago, Camilota respondió con respeto: “Yo respeto a Daniela. No estoy peleada con ella”, aclaró, dejando en evidencia que, más allá de las diferencias en sus creencias, su prioridad es la salud y recuperación de su hermano.