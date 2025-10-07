Daniela Celis se sinceró y confesó cómo la afectó la internación de Thiago Medina: “Bajé 8 kilos”

Daniela Celis vive semanas revolucionarias de incertidumbre, miedo, emoción y ahora con alegría tras la recuperación de Thiago Medina. El ex Gran Hermano estuvo más de 20 días en terapia intensiva por el grave accidente que tuvo con su moto en Moreno. Finalmente, logró evolucionar, pasó a sala intermedia y avanza en su recuperación.

La expareja del influencer y madre de sus gemelas estuvo todo este tiempo al pie del cañón, pidiendo cadena de oraciones y el fin de semana cumplió su promesa tras el avance en la recuperación de Thiago, es decir, fue caminando a Luján a agradecer por el “milagro”.

El lunes por la tarde, Daniela contó con alegría el gran avance que tuvo Thiago con su salud desde que está en una sala de cuidados intermedios. “Habla, se mueve, camina, está en rehabilitación porque su cuerpo estuvo mucho tiempo quieto. Está comiendo solo. Son todos pasitos chiquititos que siempre van para evolución. Él tiene mucha fuerza de voluntad que eso es lo importante", contó Pestañela en el streaming Patria y Familia.

Daniela Celis y Thiago Medina

Más tarde, volvió a hablar de la recuperación de Thiago Medina y contó cómo la afectó a ella estos 23 días en los que estuvo totalmente pendiente de la salud de su ex y dedicada al cien a sus gemelas de menos de dos años.

La sincera respuesta de Daniela Celis sobre cómo la afectó la internación de Thiago Medina

“Fue muy duro, porque salir del hospital, tenía que volver a casa y a sentarme a jugar. Mi rutina era jugar, cantar, bailar, hacer dibujitos, que todo esté bien y hacerlas dormir”, expresó Daniela en Cortá por Lozano.

“Yo tenía mucha culpa de que las nenas sintieran la ausencia de él y la mía, teniendo algo externo a lo que era mi rutina, entonces decidí parar toda mi vida para poder estar con ellas 100%”, contó la famosa sobre las difíciles semanas que vivió.

En cuanto a cómo le afectó físicamente el delicado estado en el que estaba su ex, comentó con sinceridad: “Mi cuerpo lo expresó por otras maneras. A mí se me cerró el apetito durante las primeras dos semanas, no sentía hambre y ni siquiera me hacía ruido la panza. Lo hablé porque me preocupé. De hecho, bajé más que 8 kilos en 23 días. Y entiendo que era todo como un proceso de no sacarme esta coraza de las nenas. Quizás el único momento de llorar era en la ducha”.

“En la primera semana, iba manejando al hospital todos los días y me encontré que casi me choco un camión. Dije ‘no estoy bien’ y me sacaron el auto. No manejé más esa semana”, reveló Daniela sobre el efecto que le produzco el accidente de su ex.

Otra de las decisiones que tomó fue desconectarse del mundo virtual. “Entonces apagamos el wifi de casa para que tampoco sea más fuerte agarrar el teléfono y ver algo que no quería ver y que me haga mal”, se sinceró Daniela sobre esos días.