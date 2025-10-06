Daniela Celis reveló cómo fue el emotivo encuentro de Thiago Medina con sus gemelas tras el accidente: “Le decían papá”

A más de tres semanas del grave accidente que sufrió con su moto en Moreno, Thiago Medina se recupera favorablemente y logró dar un gran paso que emocionó sus familiares y amigos. Daniela Celis, su ex y madre de sus gemelas, detalla día a día cómo está la salud del ex Gran Hermano, quien pudo salir de terapia intensiva.

Daniela Celis, Thiago Medina y sus gemelas

La influencer vivió momentos de pura emoción el fin de semana tras contar que cumplió su promesa de perenigrar a Luján por la recuperación de Thiago, la salida del ex Gran Hermano de terapia intensiva y el reencuentro con sus hijas de menos de dos años después de semanas de incertidumbre y pedido de oraciones.

“Los milagros existen. Nos estalla el corazón de alegría. Después de tantos días de dolor, Thiago ya se encuentra en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando. Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la fe y energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente", contó Daniela emocionada el domingo.

El mensaje de Daniela celis tras la salida de terapia intensiva de Thiago Medina. (Instagram @danielacelis01).

Luego de su extrema felicidad por el avance de Thiago, la famosa reveló que el ex Gran Hermano pudo ver a sus hijas Laia y Aimé tras más de tres semanas en terapia intensiva.

Daniela Celis contó que Thiago Medina se reencontró con sus gemelas a tres semanas del grave accidente

“La felicidad es total. Yo sé que ustedes son parte de este milagro. Ustedes, todos los profesionales que Dios puso junto a Thiago. Estoy muy contenta”, expresó con alegría Pestañela en un video en su cuenta de Instagram.

“Para todos los que me están preguntando, él ya vio a sus nenas a través de una videollamada, así que también las nenas estaban muy muy felices”, agregó Daniela sobre el momento de reencuentro virtual entre Thiago y sus hijas después de 23 días.

Asimismo, la influencer dio detalles del emotivo momento entre Laia, Aimé y su papá: “Acá están con el teléfono y le dicen ‘papá, papá, papá’. Y él también. Así que estoy muy contenta por compartírselo a todos ustedes”.